Haching-Gegner Illertissen steht im Pokal-Finale

Von: Robert M. Frank

Unterhaching – Die Partie der SpVgg Unterhaching am heutigen Freitag (19 Uhr) beim FV Illertissen ist das neunte Aufeinandertreffen beider Mannschaften. Gegen das Team aus dem bayerisch-schwäbischen Landkreis Neu-Ulm haben sich die Hachinger in der Vergangenheit meist sehr schwer getan. Bei den drei Hachinger Erfolgen war lediglich einmal ein höherer Sieg dabei (im September 2016 gewann Haching mit 5:

0). In der Hinrunde der laufenden Saison verlor die SpVgg mit 0:2 gegen die Illertissener, die in der Winterpause ihren Top-Stürmer Semir Telalovic an Borussia Mönchengladbach II abgegeben haben.

Der jüngste Coup von der Mannschaft des Cheftrainers Marco Konrad war vor einer knappen Woche das 3:1 gegen den Drittligisten Würzburger Kicker, der Illertissen den Einzug ins bayerische Pokalfinale bescherte. „Illertissen wird durch den Sieg gegen Würzburg mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen antreten“, blickt Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti voraus.

SpVgg Unterhaching: Darmstädter – Schwabl, Pisot, Zentrich, Lamby – Skarlatidis, Stiefler, Westermeier, Ehlich -- Schmid, Hobsch