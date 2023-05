SpVgg Unterhaching: Generalprobe für die Aufstiegsspiele

Von: Robert M. Frank

Teilen

Einsatzbereit: Sandro Wagner und der genesene Maximilian Welzmüller. © brouczek

Nach zuletzt zwei Spielen, in denen die SpVgg Unterhaching mit Akteuren aus der zweiten Reihe angetreten war, wird es für die Regionalliga-Fußballer beim Saisonabschluss beim 1. FC Schweinfurt an diesem Freitag (18 Uhr) ernst. Der designierte Meister tritt beim Tabellensechsten aus Unterfranken wieder mit seiner Stammformation an, um sich auf die beiden Relegationsspiele zur 3. Liga gegen Energie Cottbus vorzubereiten.

Unterhaching – Die zweiwöchige Zeit des Akku-Aufladens ist für die Stammkräfte damit beendet. Man darf gespannt auf die Generalprobe der Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner vor der anstehenden Drittliga-Relegation sein. Insbesondere die Startaufstellung dürfte beim Spiel in Schweinfurt ein Indiz dafür geben, wer auch in den Relegationsspielen als gesetzt gilt. Neben den vor knapp drei Wochen am 35. Spieltag beim meisterschaftsentscheidenden Spiel in Vilzing eingesetzten Akteuren steht auch Mittelfeldmotor Maximilian Welzmüller zur Verfügung. Der defensive Mittelfeldspieler hatte bei den vergangenen beiden Partien Matchpraxis nach überstandener Fußverletzung gesammelt und ist nun wieder pünktlich zum Saisonfinale wieder einsatzbereit.

Die Qual der Wahl für die Zusammenstellung der Startelf ist für Wagner groß, mit Ausnahme des langzeitverletzten Talents Maurice Krattenmacher stehen alle Spieler zur Verfügung. Der kommende Gegner dürfte ein guter Härtetest für die beiden Aufstiegsspiele gegen den Regionalliga Nordost-Meister Energie Cottbus am 7. Juni auswärts sowie am 11. Juni im Rückspiel im Unterhachinger Sportpark sein.

Die Unterfranken sind derzeit in der Regionalliga Bayern die Mannschaft der Stunde. Sieben der acht vergangenen Spiele haben die „Schnüdel“ gewonnen, daneben gab es für das Team von Trainer Marc Reitmaier ein Unentschieden. Schlecht in die Saison gestartet, kommt die langjährige Spitzenmannschaft der Regionalliga Bayern um ihren routinierten Top-Torjäger Adam Jabiri (22 Tore) auf der Zielgeraden der Saison immer besser in Schwung. Das Auswärtsspiel in Schweinfurt dürfte somit in der Tat als guter Gradmesser für die beiden Hachinger Partien gegen Cottbus dienen. (ROBERT M. FRANK)

SpVgg Unterhaching: Vollath - Schwabl, Pisot, J. Welzmüller, Ehlich - Skarlatidis, Stiefler, Waidner, Anspach - Hobsch, Fetsch