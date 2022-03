Haching siegt 5:1 in Eltersdorf

Von: Robert Gasser

Patrick Hobsch verwandelte gestern Abend zwei Elfmeter. © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching hat ihr Auswärtsspiel beim SC Eltersdorf 5:1 gewonnen.

Damit kletterten die Hachinger in der Tabelle um einen Platz auf Rang sechs. In der 14. Minute eröffnete Patrick Hobsch den Hachinger Torreigen, in dem er einen an Manuel Stiefler verursachten Foulelfmeter zum 1:0 verwandelte. Zehn Minuten später gelang Manuel Stark das 1:1, doch ab da spielten nur noch die Gäste aus der Vorstadt. Kurz vor der Halbzeit verwandelte erneut Hobsch einen Strafstoß für Haching zum 2:1 (42.). Hobsch selbst war zu Fall gebracht worden. In der zweiten Halbzeit ging das muntere Spiel der Gäste weiter: Sandro Porta erhöhte auf 3:1 (74.), Leonard Grob auf 4:1 (78.). Für den 5:1-Endstand sorgte erneut Porta mit dem dritten verwandelten Hachinger Elfmeter in diesem Spiel. Nach dem 2:0 am Samstag in Memmingen feierte die SpVgg damit den zweiten Sieg in Folge. Am Freitag, 11. März, steigt im Hachinger Sportpark um 19 Uhr das Derby gegen den Tabellenzweiten FC Bayern II.