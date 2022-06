SpVgg Unterhaching gewinnt Ismaninger Jubiläumsturnier

Von: Nico Bauer

Tobias Mugesser und der FC Deisenhofen belegten beim Jubiläums-Blitzturnier des FC Ismaning den dritten Platz © Michalek

FC Deisenhofen sichert sich durch 1:0 im kleinen Finale gegen die Gastgeber den dritten Platz

Ismaning/Unterhaching/Deisenhofen – Beim Blitzturnier des FC Ismaning zu dessen 100-jährigen Bestehen gewannen die beiden Nachbarn FC Deisenhofen und SpVgg Unterhaching nacheinander. Während die SpVgg Unterhaching das Endspiel der Regionalligisten standesgemäß 1:0 gegen den SV Heimstetten gewann, setzte sich der FC Deisenhofen im Duell der Bayernligisten mit 1:0 gegen Gastgeber FC Ismaning in der Partie um Rang drei durch.

Zum Start hatte sich der Jubilar FC Ismaning das Spiel gegen die SpVgg Unterhaching und das gewann der Favorit 2:0. In dem ersten der beiden 45-minütigen Spiele ging der Regionalligist durch einen unstrittigen Foulelfmeter in Führung, den Simon Skarlatidis verwandelte. Fünf Minuten vor dem Ende nutzte dann der Ex-Deisenhofner Florian Schmid einen zu kurzen Rückpass für den zweiten Treffer. Im zweiten Halbfinale besiegte der andere Regionalligist, der SV Heimstetten, den Bayernligisten FC Deisenhofen mit 1:0 – und das war für den neuen FCD-Trainer Andreas Pummer ziemlich ärgerlich. In der 43. Minute hatte Michael Bachhuber die Riesenchance zur Führung und 120 Sekunden später klingelte es auf der anderen Seite kurz vor dem Elfmeterschießen. So kam es dann zum erwarteten Finale Haching gegen Heimstetten und das gewann die Elf von Sandro Wagner mit 1:0 durch den Treffer von Boipelo Mashigo (20.). Die SpVgg spielte beim FCI-Turnier zweimal 45 Minuten sehr souverän und ließ eigentlich keine große Torchance zu. „Wir haben in den letzten Tagen hart trainiert und deshalb bin ich auch sehr zufrieden“, sagte Trainer Sandro Wagner. Die SpVgg zeigte in der frühen Phase der Vorbereitung bereits eindrucksvoll, dass mit ihr diesmal in der Regionalliga zu rechnen sein wird.

Der FC Deisenhofen hatte zuvor einen schönen Abschluss des Turniertages mit dem 1:0 über den FC Ismaning. Dennis Yimez machte nach 35 Minuten das entscheidende Tor. Pummer konnte mit dem 0:1 und 1:0 ganz gut leben, auch wenn er natürlich gerne das Match gegen Unterhaching mitgenommen hätten. „Wir hatten diesmal aber nicht die Breite des Kaders zur Verfügung“, sagte der neue Coach der Deisenhofner. NICO BAUER

Die Unterhachinger bejubeln den Sieg als krönenden Abschluss einer intensiven Trainingswoche. Heute geht’s ins Trainingslager nach Schlanders in Südtirol. © Michalek