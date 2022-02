SpVgg Unterhaching greift in Bayreuth vermehrt auf Routiniers zurück

Von: Robert M. Frank

Teilen

Nichts überstürzen: Der am Knie verletzte Dominik Stahl will weder eine Fortsetzung seiner Spielerkarriere noch ein Ende ausschließen. © Archiv

Für die SpVgg Unterhaching werden die noch anstehenden 16 Spiele in der Regionalliga Bayern vor dem Jahresauftakt an diesem Samstag bei Spitzenreiter Bayreuth zur Herausforderung.

Unterhaching – Ein großer personeller und strukturellere Umbruch spielt dabei ebenso eine Rolle wie der neue Jugendkurs und der Fokus auf die Junioren-Teams mit geringerer Priorität für die Regionalliga-Mannschaft. In Bayreuth müssen aus diesen Gründen vermehrt Routiniers reüssieren. Es wird interessant sein zu beobachten, wie sich die Reihe der Spieler mit Profierfahrung bis hin zur Ersten Liga gegen den Spitzenreiter präsentiert. Wurde in der Hinrunde im Trainerteam um Sandro Wagner dem einen oder anderen zweitligaerfahrenen Spieler bei eher durchschnittlichen Leistungen schon mal eine fehlende Fitness und Spielpraxis attestiert, fällt diese Begründung spätestens jetzt nach einer intensiven Wintervorbereitung weg. „Zu Saisonbeginn war diese Gruppe sehr heterogen. Jetzt bin ich gespannt, wie sie spielen. Diese Spieler stecken besser im Saft als noch im Sommer“, sagt Co-Trainer Thomas Kasparetti.

Acht Spieler standen beim jüngsten Hachinger Test gegen Burghausen in der Startelf, die mindestens in der 3. Liga bereits Erfahrung gesammelt haben. Aufgrund der am Samstag zeitgleich gegen Ulm spielenden U19 wird diese Konstellation in Bayreuth ohne viele Juniorenspieler im Kader ähnlich sein. Die Hachinger dürften in puncto Profierfahrung ähnliche Werte wie der Spitzenreiter aufweisen. Der Ligakrösus aus Oberfranken hat einige ehemalige Spieler des TSV 1860 München in seinen Reihen.

SpVgg Unterhaching: Dominik Stahl will nichts überstürzen

Aus Sicht der Hachinger kommt in der Riege der Routiniers noch erschwerend hinzu, dass mit Josef Welzmüller und Dominik Stahl auch noch zwei verdiente Kräfte der letzten Jahre verletzungsbedingt nicht mitwirken können. Kapitän Welzmüller hatte zuletzt am linken Knie einen erneuten Rückschlag erlitten und musste Mitte Januar am Meniskus operiert werden. Der Innenverteidiger trainierte nach überstandener Reha am Freitag das erste Mal wieder mit der Mannschaft. Der 32-Jährige plant eine Rückkehr in den regulären Trainingsbetrieb in der übernächsten Woche.

Der am rechten Knie langzeitverletzte Stahl, bei dem einst ein Karriereende im Raum gestanden hatte, kann hingegen nach einer erneuten Kniestauchung (Knochenödem) immer noch nicht trainieren. Auf Anfrage wollte der zweitligaerfahrene Mittelfeldspieler weder eine Fortsetzung seiner Spielerkarriere noch ein Ende nach seinem im Sommer auslaufenden Vertrag kategorisch ausschließen. Die Schwere der Verletzung an dem in seiner Profikarriere mehrfach lädierten Knie inklusive eines Kreuzbandrisses 2020 ließe derzeit keinen genauen Fahrplan für eine mögliche Rückkehr zu. „Wichtig für mich ist es, eine kluge und vernünftige Entscheidung zu treffen und nichts zu überstürzen“, sagt Stahl. (Robert M. Frank)