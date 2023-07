Markus Schwabl über drohende Unterberger-Strafe: „Zahlt Manni privat“

Von: Tim Hempfling

Teilen

Seit Jahresanfang sind Markus Schwabl (re.) und Josef Welzmüller (re.) mit in die Vereinsführung eingebunden. © IMAGO/Germann/ Eibner-Pressefoto

Markus Schwabl ist seit Anfang des Jahres Teil der Vereinsführung der SpVgg Unterhaching. Als spielender Manager geht er in die 3. Liga.

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching geht gerne eigene Wege – das hat sie in der Vergangenheit bereits des Öfteren bewiesen. Mit Markus Schwabl und Josef Welzmüller sind Anfang des Jahres zwei aktive Spieler ins Management des Vereins aufgestiegen – ein Novum im deutschen Profifußball. Im Interview mit sport1 spricht der Sohn von Unterhaching-Präsident Manfred Schwabl erstmals über seine neue Aufgabe als Sportdirektor, die Arbeit mit seinem Vater, Vorbild Uli Hoeneß und Trainer Marc Unterberger.

Schwabls Arbeitsalltag hat sich seit Januar stark verändert und entspricht nicht mehr dem eines klassischen Fußballprofis: „Wenn ich zweimal Training habe, bin ich morgens erstmal der Spieler, der sich ganz normal auf die erste Einheit vorbereitet. Nach dem Vormittagstraining bin ich im Büro und telefoniere viel. Ich versuche die Dinge zu regeln, die ich in zwei Stunden bis zum nächsten Training machen kann. Abends bin ich dann wieder als Sportdirektor aktiv.“ 18 Stunden Arbeit pro Tag seien da nicht ungewöhnlich.

SpVgg Unterhaching: Sandro Wagner gab entscheidenden Impuls

Die Idee, Leute aus den eigenen Reihen in die Management-Ebenen unter Manfred Schwabl zu integrieren, gab es schon länger. Der letzte Impuls kam schließlich von Ex-Trainer Sandro Wagner. Laut Schwabl Junior soll es seinem Vater, der sich zehn Jahre lang von der Lizenzierung bis hin zu den Pommes in der Wirtschaft um fast alles alleine kümmerte, anfangs schwergefallen sein, etwas aus der Hand zu geben. Manni sei aber auch immer für neue Wege offen gewesen, wie bereits der Gang an die Börse zeigte.

Leicht ist die Arbeit mit seinem Vater für Markus Schwabl aber nicht automatisch: „Er ist ein absoluter Perfektionist. Wenn eine Kleinigkeit nicht funktioniert, kracht es. Dann dreht er völlig durch.“ Seinen neuen Job habe er auch nicht über Vitamin B bekommen: „Wenn er mit mir als Sportdirektor kein gutes Gefühl hätte, wäre ich nicht Sportdirektor geworden.“

Manfred Schwabl (li.) feiert zusammen mit Sohn Markus (re.) den Aufstieg in die 3. Liga. © IMAGO/Sven Leifer

Das Verhältnis zum Rest der Mannschaft soll sich durch seine Doppel-Funktion nicht ändern: „Natürlich muss ich unbequeme Entscheidungen treffen. Ich habe den Jungs aber auch gesagt, dass ich weiter vollständiges Mitglied des Teams bin. Ich werde mich nicht anders verhalten.“

Markus Schwabl: Uli Hoeneß und Holger Sanwald als Vorbilder

Als Vorbilder für seine neue Aufgabe als Sportdirektor nennt Schwabl Uli Hoeneß und Holger Sanwald, Klubboss vom 1. FC Heidenheim: „Natürlich will ich meinen eigenen Weg gehen und mein eigenes Profil schärfen. Aber Uli Hoeneß ist schon mein Vorbild. Ich bin ein großer Fan seiner menschlichen Art. Er hat den FC Bayern zu dem gemacht, was er heute ist. Keiner hat den Manager-Job so geprägt wie er.“ Auf seinem Schreibtisch hat Schwabl ein Blatt mit Hoeneß stärksten Aussagen und Leitlinien kleben, das er sich jeden Tag anschaut.

Sanwald bewundert er für die tolle Infrastruktur, die dieser in Heidenheim geschaffen hat: „Er ist seit etlichen Jahren dort und hat den Klub damals ganz unten übernommen. Ich habe zu der Zeit noch mit Hachings Amateuren gegen Heidenheim gespielt. Heute spielt der Verein in der Bundesliga und steht finanziell solide da. Das verdient größten Respekt.“

SpVgg Unterhaching: Drohende Unterberger-Strafe will Manfred Schwabl privat zahlen

Ein Problem, welches die SpVgg weiter nicht gelöst bekommt, ist die Personalie Marc Unterberger. Der ehemalige U19-Trainer soll die Nachfolge von Sandro Wagner antreten, hat jedoch keine Trainerlizenz für die 3. Liga. Markus Schwabl geht aber fest davon aus, dass Unterberger in der neuen Saison an der Seitenlinie stehen wird: „Wir sind aktuell im Gespräch mit dem DFB und sind zuversichtlich, dass es gut ausgehen wird. Eine Strafe muss der Verein aber wohl zahlen.“ Schwabl verrät auch, wer diese übernimmt: „Eine mögliche Geldstrafe zahlt Manni privat.“ (Tim Hempfling)