Jahreskarte für Schulweghelfer: Haching setzt erfolgreich Aktion fort

Von: Tim Hempfling

Die SpVgg Unterhaching wirbt zusammen mit Haching schaut hin e.V. für soziales Engagement als Schulweghelfer. © IMAGO/Sven Leifer

Zusammen mit „Haching schaut hin e. V.“ wirbt die SpVgg Unterhaching für Schulweghelfer. Für ein Engagement gibt es eine Jahreskarte für die kommende Saison in der 3. Liga.

Unterhaching – Nicht nur sportlich verlief die letzte Saison für die SpVgg Unterhaching grandios. Nach zwei Jahren Regionalliga gelang der Wiederaufstieg sowohl sportlich souverän als auch finanziell. Und auch der Sozialverein „Haching schaut hin e.V.“ ist mehr als erfolgreich. So wird die Schulwegshelfer-Aktion auch in der neuen Saison fortgesetzt.

Vor ziemlich genau einem Jahr, dem 29. Juli 2022, wurde „Haching schaut hin e.V.“ gegründet. „Die Aufgabe unseres Vereins ist die Unterstützung in Not geratener Personen“, heißt es auf der Homepage der SpVgg Unterhaching. So gab es letzte Saison eine Aktion zum Rekrutieren von mehr Helfern für Unterhachings Schülerinnen und Schüler. Ein voller Erfolg: 30 neue Helfer wurden durch die Aktion gewonnen.

SpVgg Unterhaching: Schulweghelfer bekommen Jahreskarte im Wert von 330 Euro

„Wir sehen es als selbstverständlich, diese Aktion weiterzuführen. Es geht um das höchste Gut in der Gesellschaft, unsere Kinder. Da ist jede Anstrengung Gold wert und wir freuen uns, etwas dazu beitragen zu können“, sagt Klaus Maier, Vereinsvorsitzender Haching schaut hin e.V., auf der Haching-Homepage über die Fortsetzung. Bereits letzte Saison gab es als Belohnung für das soziale Engagement eine Jahreskarte von der Spielvereinigung geschenkt.

„Wir Schulweghelfer in Unterhaching bedanken uns herzlich bei der Spielvereinigung und ihrem Verein „Haching schaut hin e.V.“, die uns zum zweiten Mal mit Jahreskarten unterstützen“, sagen Bernhard Schmitt und Jörg Piotter, Organisatoren Schulweghelfer Unterhaching. Jeder Schulweghelfer erhält eine Jahreskarte (Osttribüne) im Wert von 330 Euro für die 3. Liga.

Die Spieler Markus Schwabl und Josef Welzmüller, die seit dieser Saison im Vereinsmanagement tätig sind, bedanken sich in einem Youtube-Video an alle Unterstützer des Sozialvereins. „Ihr seid ein Teil unserer DNA. Ihr schafft eine Plattform, wo wir Gutes tun können“, so Welzmüller.