Haching: Westermeier und Hobsch sorgen mit Doppelpack für 2:1-Erfolg beim FC Pipinsried

Von: Robert M. Frank

Gleich rummst es: Der Hachinger Ben Westermeier (am Ball) wird vom Pipinsrieder Albano Gashi attackiert; Manuel Stiefler, Dominik Schröder und Christoph Ehlich (v.l.) beobachten den Zweikampf. © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching hat sich in einem umkämpften Auswärtsspiel beim FC Pipinsried nach einer kompakten Vorstellung mit 2:1 (2:1) durchgesetzt.

Unterhaching – Es wurde das erwartet schwere Auswärtsspiel für die SpVgg-Fußballer auf einem kleinen und holprigen Geläuf beim FC Pipinsried. Dass die Mannschaft am Ende eine knappe Führung über die Zeit retten konnte und damit ihren 13. Saisonsieg unter Dach und Fach brachte, reichte für ein positives Fazit der Verantwortlichen. „Wir sind glücklich, dass wir drei Punkte mitgenommen haben. Für uns ist es wichtig, dass wir die Regionalliga annehmen“, zog SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner Bilanz.

Bereits in der ersten Hälfte war es für die Hachinger harte Arbeit, gegen die Platzherren aus dem Dachauer Hinterland. Nachdem Pipinsrieds Marvin Jike zunächst eine Chance hatte liegen lassen (3.), wurde FC-Angreifer Albano Gashi von Hachings Innenverteidiger Viktor Zentrich im Strafraum gelegt. Den fälligen Strafstoß verwandelte FC-Kapitän Pablo Pigl zum 1:0 für die Heimelf (10.). Bei diesem Ausrutscher blieb es jedoch für die SpVgg, die prompt eine passende Antwort parat hatte. Zunächst nutzte Ben Westermeier eine Gelegenheit aus dem Gewühl heraus, um das 1:1 zu erzielen (12.). Hobsch nahm ein Foulspiel von Pipinsrieds Peter Guinari im gegnerischen Strafraum dankend an und verwandelte selbst zum 2:1 für die Hachinger (18.).

Haching war nun das spielbestimmende Team und besaß gute Gelegenheiten zum Ausbau der Führung. Hobsch traf zunächst nur den Pfosten (20.) und scheiterte wenig später ebenso am gut parierenden FC-Torwart Soma Orban (30.) wie kurz zuvor sein Mannschaftskollege Manuel Stiefler (29.). Die Führung hielt bis zur Pause; eine Doppelchance der Pipinsrieder vereitelte Hachings Schlussmann Kevin Darmstädter mit zwei guten Paraden (40.).

In der zweiten Hälfte blieben die Gäste zunächst dran, konnten aber gute Hereingaben nicht nutzen. Nachdem Markus Schwabl den Ball von der rechten Seite in den Pipinsrieder Strafraum geflankt hatte, verpasste Christoph Ehlich jedoch knapp (52.).

Nach einer guten Stunde Spielzeit griffen nur noch die Platzherren an, die SpVgg zog sich phasenweise tief in die eigene Hälfte zurück. Dies eröffnete der Heimelf zwei gute Chancen über Pigl und Halit Yilmaz, die Darmstädter erneut entschärfte (65., 72.). Nachdem Gashi in der Nachspielzeit einen Freistoß neben das Tor gesetzt hatte, war der Hachinger Auswärtserfolg nach einer Arbeitsleistung im zweiten Durchgang perfekt.

Der spielerische Glanz war Wagner diesmal weniger wichtig gewesen als der volle Punkte-Ertrag, der bei den spielerisch guten Auftritten zuletzt gegen Schweinfurt (1:1) Bayern II (0:3) noch gefehlt hatte. „Im Moment ist es uns gar nicht so wichtig, dass wir schöne Fußballspiele hinlegen, was die spielerischen Inhalte und die Statik angeht. Die ist jetzt drin nach acht Monaten. Uns geht es darum, gegen gute Mannschaften wie Pipinsried Spiele anzunehmen“, sagte ein zufriedener Trainer.

FC Pipinsried – SpVgg Unterhaching 1:2 (1:2)

Unterhaching: Darmstädter –Schwabl, Pisot, Zentrich, Lamby (74. Haimerl) – Skarlatidis (90.+2 Hausmann), Stiefler, Westermeier (68. Grob), Ehlich (81. Zimmermann) – Schmid (61. Porta), Hobsch

Tore: 0:1 Pigl (10., FE), 1:1 Westermeier (12.), 1:2 Hobsch (18., FE)

Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg an der Donau) – Zuschauer: 452