Hachings Angriffs-Maschine läuft wie geschmiert

Von: Robert M. Frank

Es läuft in der Hachinmger Offensive, vor allem Dank Patrick Hobsch (M.). © Robert Brouczek

In den letzten sieben Spielen trafen die Hachinger 25 Mal – Am Samstag gegen Türkgücü.

Unterhaching - Die SpVgg Unterhaching kann im Derby an diesem Samstag (14 Uhr) gegen Türkgücü München einen weiteren großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Sollte der Tabellenführer der Regionalliga Bayern seine Partie im Unterhachinger Sportpark gewinnen, dann käme es auf das zeitgleiche Spiel des Verfolgers Würzburger Kickers in Burghausen an. Sollten die Würzburger bei den heimstarken Burghausenern verlieren, wäre Haching mit dann zwölf Punkten Vorsprung bei nur noch vier verbleibenden Spieltagen bereits so gut wie sicher vorzeitig Regionalligameister. Für Würzburg bliebe dann lediglich der letzte Strohhalm, die SpVgg mit einer Siegesserie von vier Spielen hintereinander sowie vier Hachinger Niederlagen am Stück dank des besseren Torverhältnisses überholen zu können.

Dass es am Samstagnachmittag im Unterhachinger Sportpark unabhängig vom Würzburger Spiel zu einer Hachinger Siegesfeier kommen könnte, darauf weisen einige Anzeichen darauf hin. Die zuletzt sieben Mal in Serie unbesiegte SpVgg ist der absolute Favorit im Spiel, zumal auf der Gegenseite das Münchner Team von Alper Kayabunar zuletzt schwächelte. Der Drittliga-Absteiger konnte nur eines der vergangenen vier Partien für sich entscheiden. Am Dienstagabend hatte es für den Tabellensechsten zuletzt im Nachholspiel bei der abstiegsbedrohten DJK Vilzing sogar eine überraschende Niederlage gesetzt. Zudem kassierte Türkgücü in jenem Siel auch noch zwei rote Karten für Kapitän Christoph Rech und den Ex-Hachinger Kevin Hingerl. Beide Stammkräfte stehen den Münchner somit im Unterhachinger Sportpark nicht zur Verfügung. Bei den Hachingern sieht es auf der Gegenseite kurz vor dem Ende der regulären Saison personell sehr gut aus. Lediglich das langzeitverletzte Top-Talent Maurice Krattenmacher steht derzeit auf der Verletzenliste. Und auch die Tormaschine der SpVgg läuft wie geschmiert. Satte 25 Treffer erzielten die Hachinger um ihren Liga-Toptorjäger Patrick Hobsch (24 Tore) allein in den letzten sieben Partien. ROBERT M. FRANK