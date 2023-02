SpVgg Unterhaching: Hain feiert Comeback bei 1:2-Niederlage in Heimstetten

Von: Patrik Stäbler

Sekunden vor dem Comeback: Hachings lange Verletzer Torjäger Stephan Hain beim Test in Heimstetten. © SpVgg

Unterhaching - Zur Niederlage gibt’s am Ende noch etwas Spott für die SpVgg Unterhaching. So skandiert eine Gruppe Fans des SV Heimstetten nach dem Schlusspfiff in Richtung der Gäste-Kicker: „Gegen Hoaschdeng kann man mal verlieren!“

Dazu muss man wissen: Mit Hoaschdeng sind die Heimstettner gemeint, gegen die in dieser Regionalligasaison nicht allzu viele Gegner verloren haben, weshalb der Klub als Schlusslicht überwintert. Am anderen Ende der Tabelle thront derweil die SpVgg Unterhaching, die an diesem Abend zu einem Vorbereitungsspiel in Heimstetten angetreten ist. Und dort muss sich - etwas überraschend - der Tabellenführer mit 1:2 geschlagen geben.

Zugegeben, es handelt sich bloß um ein Testspiel. Und obendrein tritt die SpVgg an diesem Abend auch noch zu einer zweiten Partie an, weshalb der Kader aufgesplittet wurde - eine Hälfte schnürt in Heimstetten die Schuhe, die andere daheim gegen den Bezirksligisten TSV Murnau. Und dennoch wäre es interessant gewesen, wie Sandro Wagner diese Niederlage einschätzt. Allein der Trainer will nach dem Schlusspfiff keinen Kommentar abgeben.

Auskunftsfreudiger ist sein Assistent Sven Palinkasch. „Es war wichtig, dass heute noch mal alle Spieler ihre Minuten kriegen“, sagt der Co-Trainer. Erfreulich sei zudem das Comeback von Stürmer Stephan Hain: Der 34-jährige Stürmer, der sich vor knapp einem Jahr einen Kreuzbandriss zugezogen hat, wird in Heimstetten eine Viertelstunde vor Ende eingewechselt. Und ganz allgemein liege hinter dem Team eine „sehr intensive Vorbereitung“, betont Palinkasch, „in der wir taktisch und athletisch und Schritt nach vorne gemacht haben“.

Das Ergebnis gegen Heimstetten lässt der Co-Trainer unkommentiert. Seine Elf startet denkbar schlecht in die Partie: Schon in der zweiten Minute vollendet SVH-Kapitän Lukas Riglewski einen schnellen Angriff der Platzherren mit dem 0:1. In der Folge kommt Haching etwas besser ins Spiel und schnuppert am Ausgleich.

Doch auch das zweite Tor des Abends landet im Netz von René Vollath: Kurz vor der Pause ist der Keeper machtlos, als eine Flanke an den langen Pfosten und direkt zu Emre Tunc fliegt, der dort mühelos zum 0:2 einnetzt.

Nach der Pause gelingt Unterhaching zwar noch das Anschlusstor durch Benedikt Bauer, doch zu mehr reicht es nicht an diesem Abend. Besser läuft es etwas später im Duell gegen den drei Ligen tiefer spielenden TSV Murnau, das die SpVgg mit 5:1 für sich entscheidet - dank Toren von Daniel Hausmann (2), Sandro Porta, Timon Obermeier und Benedict Fink. Auf Haching wartet nun am Samstag noch ein letzter Test beim Ligarivalen FC Augsburg II, ehe es am 24. Februar erstmals um Ligapunkte geht - auswärts beim FC Bayern München II. PATRIK STÄBLER