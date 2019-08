Hallescher FC als Gradmesser

von Robert Gasser schließen

Am Sonntag (14 Uhr) empfängt die SpVgg Unterhaching den Halleschen FC. Für Hachings Cheftrainer Claus Schromm ist das Spiel ein echter Gradmesser.

Unterhaching– Wir haben unseren Mann gestanden“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß nach dem hart erkämpften 2:1-Sieg des von ihm trainierten FC Bayern II gegen den Halleschen FC. Und dieses Zitat sagt viel aus über den sonntäglichen Gegner der SpVgg Unterhaching: Halle spielt kompromisslos, konsequent und auch mal hart. Männerfußball eben.

Schromm zählt Halle zu den besten Mannschaften der 3. Liga, auch wenn sie zurzeit weniger Punkte auf dem Konto hätten als es sein könnten. Doch gerade das – fürchter Schromm – macht sie am Sonntag so gefährlich. „Die wollen jetzt natürlich unbedingt punkten in Haching.“

Haching steht dagegen glänzend da: Nach fünf Spielen sind die Vorstädter ungeschlagen, Tabellenvierter, haben elf Punkte auf dem Konto und damit Kontakt zur absoluten Tabellenspitze. Das einzige, was die Stimmung etwas trübt, ist die Verletzung von Luca Marseiler, den ein Knochenödem zu einer mehrwöchigen Pause zwingt. Dafür sind die Offensiv-Neuzugänge Dominik Stahl und Florian Dietz einsatzbereit. Felix Schröter ist im Hachinger Sturm zurzeit gesetzt. Auch die Leistungsträger Marc Endres und Stephan Hain, sind auf einem guten Weg. Noch käme ein Einsatz zwar zu früh, aber nach der Länderspielpause Anfang September könnten sie wieder in den Kader rücken.

Im Tor ist Nico Mantl gesetzt. Dem 19-Jährigen, der als Kind vom FC Deisenhofen in die Vorstadt wechselte, prophezeien viele eine große Zukunft, zuletzt beim Hachinger 2:0-Sieg bei Viktoria Köln stellte Mantl sein großes Potenzial eindrucksvoll unter Beweis. Kurz darauf verlängerte er seinen Vertrag bei der SpVgg Unterhaching vorzeitig bis bis 2023. Bei Haching hat er sich folgendes Ziel gesetzt: in den nächsten zwei, drei Jahren in die 2. Liga aufsteigen.