Haching hat Spitzenreiter Bayreuth am Rande einer Niederlage

Von: Robert M. Frank

Teilen

Mit Köpfchen: Der Hachinger Innenverteidiger David Pisot (rechts) liefert eine starke Leistung ab. © Robert Brouczek

Fast wäre der SpVgg Unterhaching im Flutlichtspiel die große Überraschung in der Regionalliga gelungen. Bei der Partie vor 1500 Zuschauern im Unterhachinger Sportpark lagen die Hachinger gegen die zuvor 15 Mal in Serie ungeschlagene SpVgg Bayreuth bis vier Minuten vor dem Ende mit 2:0 vorne.

Unterhaching – Wären der jungen Mannschaft in der Schlussphase nicht noch zwei individuelle Fehler inklusive eines unnötigen Foulelfmeters unterlaufen, hätte die SpVgg das Feld wohl als Sieger verlassen. Dass das Unentschieden mit einem Foulelfmeter zum 2:2 in der Nachspielzeit dann trotz Chancenwucher der Gäste etwas glücklich für die Oberfranken zustande gekommen war, wusste auch Bayreuths Trainer Timo Rost einzuordnen. „Wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden.“

Auf der anderen Seite fiel die Hachinger Stimmung nach der starken Vorstellung gegen den Ligakrösus dementsprechend mit gemischten Gefühlen aus. „Aktuell überwiegt die Enttäuschung, weil wir ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Wir haben eine Spitzenmannschaft der Regionalliga am Rande einer Niederlage gehabt. So müssen wir weitermachen“, sagte der gegen Bayreuth bockstarke Hachinger Innenverteidiger David Pisot.

Bereits in der ersten Hälfte hatte Haching früh gute Gelegenheiten auf einen Treffer, doch Patrick Hobsch (5.), Boipelo Mashigo (7.) und Markus Schwabl (18.) scheiterten bei ihren Versuchen am gut parierenden Bayreuther Schlussmann Sebastian Kolbe. Besser machte es dann Christoph Ehlich, der mit einem Aufsetzer aus spitzem Winkel in die kurze Ecke das überfällige 1:0 (23.) erzielte. Die Gäste, die von Schiedsrichter Thomas Berg in der 12. Minute ein Abseitstor aberkannt bekommen hatten, wurden im weiteren Spielverlauf stärker und ließen zwei gute Gelegenheiten zum Ausgleich liegen (34., 36.).

In der zweiten Hälfte übernahmen dann mit fortlaufender Spieldauer die Gäste das Spiel in die Hand, konnten aber mehrere Male gute Chancen erneut nicht zum Ausgleich nutzen (54., 67.). Anders die Heimelf, die durch einen Kopfball von Patrick Hobsch auf 2:0 erhöhten (74.). Die Schlussminuten entwickelten sich dann zu einem wahren Krimi. Nach zwei guten Torchancen für die Gäste (76., 84.) sowie dem 1:2 nach einer direkt ins Hachinger Tor gesprungenen Freistoßflanke des Bayreuthers Tim Danhof (86.) drängten die Gäste auf den Ausgleich. Am Ende wurden die Gäste nach einem ungeschickten Foul des ansonsten gut haltenden Hachinger Torwarts Hannes Heilmair noch mit dem 2:2 belohnt, das Edwin Schwarz vom Punkt erzielte (90.+2).

Der kurz zuvor eingewechselte Sandro Porta hätte in der 94. Minute dann noch postwendend für die Antwort sorgen können. Doch der alleine auf Kolbe zulaufende 19-Jährige legte sich den Ball zu steil am herauseilenden Schlussmann vorbei, anstatt es im gegnerischen Strafraum auf einen eventuellen Körperkontakt ankommen zu lassen. Sehr zur Ernüchterung seiner Kollegen sorgte der Hachinger Top-Joker diesmal nicht für das Happy End. „Da sind wir leider noch zu grün hinter den Ohren und sind zu lieb in der einen oder anderen Situation“, sagte Hachings Trainer Sandro Wagner angesprochen auf die letzte Aktion des Spiels. (ROBERT M. FRANK)

SpVgg Unterhaching – SpVgg Bayreuth 2:2 (1:0)

Unterhaching: Heilmair -Schwabl (52. Turtschan), Pisot, Zentrich, Lamby – Mashigo (81. Porta), Westermeier (76. Grob), Stiefler (90. Kaltner), Ehlich – Schmid (82. Obermeier), Hobsch

Tore: 1:0 Ehlich (23.), 2:0 Hobsch (74.), 2:1 Danhof (86.), 2:2 B. Schwarz (90.+2, Foulelfmeter) – Schiedsrichter: Thomas Berg (Landshut) – Zuschauer: 1500.