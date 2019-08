„Ich bin begeistert“: Haching-Aktie um bereits um 80% gestiegen

„Es war richtig, an die Börse zu gehen“

von Klaus Kirschner schließen

Die Aktie der SpVgg Unterhaching nimmt weiter volle Fahrt auf. Gestern erreichte der Schlusskurs mit 14,65 Euro einen neuen und für viele wohl unerwarteten Höchststand.

Unterhaching – Bei einem Einstandskurs von 8,10 Euro sind das satte 80 Prozent Gewinn. Oder anders ausgedrückt: Wer sich 1000 Haching-Aktien für 8100 Euro besorgt hatte, der konnte die Wertpapiere schon nach zwei Tagen für 14 650 Euro wieder verkaufen (Gewinn: 6550). „Es war richtig, an die Börse zu gehen“, sagte Vereinschef Manni Schwabl.

Aber auch in sportlicher Hinsicht zeigte sich der SpVgg-Präsident hochzufrieden: „Ich bin begeistert von der Moral und vom Auftreten unsere Mannschaft, die immer viel Leidenschaft zeigt und immer noch ungeschlagen ist.“ Zwei Auswärtsspiele und erst ein Heimspiel – da ist die Startbilanz der SpVgg Unterhaching mit fünf Punkten (1 Sieg, 2 Remis) eine gute Ausgangsbasis für das Heimspiel am Samstag gegen Hansa Rostock. Doch so hundertprozentig konnte sich Trainer Claus Schromm für das 2:2 in Düsseldorf gegen den KFC Uerdingen 05 nicht begeistern, denn die Gastgeber waren nach einer Roten Karte fast 50 Minuten in Unterzahl.

„Wir sind gut rausgekommen, hatten dann aber irgendwie Respekt vor einem Sieg. Wir sind nach der schnellen 2:0-Führung von unserem Weg abgekommen. Man muss auch mal mit einem Punkt zufrieden sein“, erklärte Schromm.