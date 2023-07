SpVgg Unterhaching II reagiert auf Auftaktpleite mit 3:2-Erfolg in Kaufering

Von: Nico Bauer

Marc Endres Hachings Coach sagt: „Lieber wäre mir ein 5:1 gewesen.� © Fupa

Die Zahlen drücken nicht so recht die Kräfteverhältnisse aus. Die SpVgg Unterhaching II reagierte auf die 0:3-Auftaktniederlage in Pfaffenhofen mit einem 3:2 (2:0) gegen den VfL Kaufering. Bei dem in Emmering ausgetragenen Heimspiel in der Landesliga Südwest machten sich die Hachinger das Leben selbst schwer.

Unterhaching – „Leider war es nur ein 3:2“, sagte später der Hachinger Trainer Marc Endres, „lieber wäre mir ein 5:1 gewesen.“ Diese Einschätzung ist nicht überheblich, sondern der eigenen Leistung geschuldet. Die SpVgg hatte mit kleineren Ausnahmen das Geschehen voll im Griff und der Ertrag war nur ein eigenes Tor aus dem Spiel heraus. Immer wieder trafen die Akteure kurz vor der Großchance falsche Entscheidungen oder ließen die erstklassigen Möglichkeiten liegen. Endres tat es ein bisschen leid, dass sich die junge Mannschaft nicht ausreichend belohnte.

Die frühe Führung nach acht Minuten war ein Eigentor. Ein Gästespieler hatte den Schluss von Florian Markert unhaltbar abgelenkt. Beim zweiten Treffer von Dominique Girtler gab der Schiedsrichter einen ziemlich unstrittigen Elfmeter. Elion Haxhosaj war zuvor zu Fall gekommen. Das war dann auch der Pausenstand, der so in Ordnung ging.

Kaufering kam in der 47. Minute zum Anschlusstreffer und dann dauerte es lange bis zum dritten Hachinger Treffer von Felix Lautenbacher (73.), der schön herausgespielt wurde. In der Zeit versäumten es die Unterhachinger, den Spielstand beruhigender zu gestalten.

Die älteste aller Fußballregeln ist es, dass sich vergebene Chancen rächen. Und das war bei der Schlussoffensive der Fall, in der Kaufering das 3:2 markierte und dann alles nach vorne warf. Eine wirkliche Möglichkeit für den Ausgleich gab es nicht, aber trotzdem war Stress auf dem Feld bis zum Schlusspfiff und dem dann perfekten Dreier der Hachinger. Das war hochverdient und die Mannschaft hat bei der Effektivität noch Luft nach oben. (NICO BAUER)

SpVgg Unterhaching II – VfL Kaufering 3:2 (2:0).

SpVgg: Heilmair, Erber, Hoops, Fröhlich, Markert, Gottmeier, Girtler (57. Fleddermann), Hirtlreiter, Lautenbacher, Haxhosaj, Ortel (57. Fink). Tore: 1:0 Bauer (8., Eigentor), 2:0 Girtler (34., Foulelfmeter), 2:1 Hasche (47.), 3:1 Lautenbacher (47.), 3:2 Neuhaus (86.).

Zeitstrafe: Detmar (77.).