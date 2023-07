SpVgg Unterhaching II: Trainer Marc Endres will Nachwuchsspieler auf Landesliga-Niveau fördern

Von: Nico Bauer

Der Saisonstart lief für den Unterhachinger Nachwuchs bisher durchwachsen. © Michl

Das nächste Spiel für die Reserve der Hachinger steht auf dem Programm. Für das Team von Endres geht es nach Schwabmünchen zum TSV.

Unterhaching – Das Reiseziel ist Schwabmünchen, doch das Fernziel sollte Ingolstadt sein, Regensburg oder das Grünwalder Stadion auf Giesings Höhen. Vor dem Gastspiel in der Landesliga Südwest Beim TSV Schwabmünchen macht Marc Endres, Fußballtrainer der SpVgg Unterhaching II, ganz deutlich, dass die 3. Liga für jeden Kaderspieler das Ziel sein müsse. Genau dafür hat Haching die zweite Mannschaft seit der vergangenen Saison wieder im Spielbetrieb.

Während die Unterhachinger nach dem Neustart der Reserve nun in der zweiten Saison spielen, ist Schwabmünchen im zweiten Landesligajahr nach zuvor neun Spielzeiten in der Bayernliga. In der Bayernliga fragen sich manche Vereine heute noch, warum Schwabmünchen in Stil von Tasmania Berlin abgestiegen war. Deshalb wartete auf die Hachinger Kicker ein Verein mit Bayernliga-Potenzial.

„Ziel muss es sein, jedes Spiel das Maximum zu erreichen“

Doch das ist ein Randaspekt der Spielvorbereitung. Trainer Marc Endres schaut mehr auf die eigene Leistung und die Entwicklung der Spieler. „Ziel muss es sein, jedes Spiel das Maximum zu erreichen“, sagt der Coach. Damit kämen dann die erfolgreichen Ergebnisse automatisch und der Verein sehe die Entwicklung der Spieler, denen er grundsätzlich allen den Sprung in Richtung Profimannschaft zutraut.

In der Talentschmiede Unterhaching gehe es nicht darum, vereinzelte Spieler beim nächsten Schritt zu begleiten, sondern ganzen Jahrgängen das Podium zu bieten für die Eigenwerbung. „Hier steht jeder einzelne Spieler im Fokus“, macht Marc Endres deutlich.

Endres findet Landesliga-Niveau genau richtig für die Hachinger Jugendspieler

Nach den ersten beiden Spielen sagt Endres auch, dass die Landesliga Südwest derzeit die richtige Liga für den Hachinger Nachwuchs ist. Bei der 0:3-Niederlage gegen das Starensemble aus Pfaffenhofen wurde man unter Wert geschlagen, und beim 3:2 gegen Kaufering schlug sich die Überlegenheit nicht so wirklich im Ergebnis nieder. Deshalb hat die Mannschaft nun in Schwabmünchen zum Abschluss der englischen Auftaktwoche Luft nach oben.

Mittel- bis langfristig hat der Trainer aber schon die zweite Saisonhälfte im Blick. Man befinde sich in einem Prozess mit dem Ziel, in der Rückrunde fußballerisch auf einem anderen Niveau als in diesen ersten Ligarunden unterwegs zu sein. Gerade nach dem Spiel gegen Kaufering gehe es nun um die Effektivität am gegnerischen Strafraum: „Die Jungs müssen lernen, sich selbst für gute Leistungen zu belohnen.“ (NICO BAUER)

SpVgg Unterhaching II: Heilmair, Erber, Fröhlich, Haxhosaj, Hoops, Ortel, Gottmeier, Lautenbacher, Markert, Girtler, Hirtlreiter.