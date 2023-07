Unterhaching-Reserve möchte mit Spielern aus Profikader und dem U19-Nachwuchs oben mitspielen

Von: Nico Bauer

SpVgg-Trainer Endres (l.) könnte für das Spiel gegen Kaufering auf Spieler aus der Ersten setzen. © IMAGO/Sven Leifer

Die Reserve der Unterhaching ging in Pfaffenhofen mit 0:3 unter. Für das nächste Spiel darf der Coach Endres auf Spieler der Profis und Jugend setzen.

Erst geht es gegen Ajax Amsterdam (Testspiel am Dienstagabend), dann kommt der VfK Kaufering: Vor dem „Heimdebüt“ der SpVgg Unterhaching II (gespielt wird allerdings in Emmering / Landkreis Fürstenfeldbruck) in der Landesliga Südwest an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr wird sich einiges spontan ergeben. Trainer Marc Endres kann die letzten Aufstellungsfragen erst nach dem Testspiel-Highlight der ersten Mannschaft 24 Stunden davor gegen Ajax Amsterdam beantworten.

„Wir haben eine gute Kommunikation auf einer Ebene“, sagt Endres zu den Planungen im Trainerteam des Drittliga-Aufsteigers. Nach dem Test der ersten Mannschaft folgt die Abstimmung, wer noch Spielpraxis braucht oder wer noch einmal unter Wettkampfbedingungen getestet werden sollte. Marc Endres sieht die Auftaktniederlage bei dem extrem prominent verstärkten FSV Pfaffenhofen entspannt und verweist darauf, dass die Mannschaft im Lauf der Runde immer stärker werde.

Reserve-Coach Endres möchte in der Liga oben mitspielen – Kombi aus Profis und Nachwuchs soll helfen

In der U19 der Hachinger habe man spannende Talente für die Landesliga bereitstehen, nur können die Kandidaten erst mit dem 18. Geburtstag im Herrenbereich eingesetzt werden. Mit verschiedenen Geburtstagen wächst dann auch der Hachinger Kader der Reserve. Die Kombination mit Spielern aus dem Profikader und dem Nachwuchs macht die SpVgg zu einer spannenden Wundertüte. „In der vergangenen Saison haben wir keine zwei Spiele mit der gleichen Aufstellung begonnen“, sagt der Trainer.

Diese Runde ist der ständige Wechsel wieder sehr wahrscheinlich. Endres möchte mit der Reserve auch diese Saison vorne mitspielen und würde gerne im Fall der Meisterschaft in die Bayernliga aufsteigen. Ob man diesen Weg auf die höhere Ebene gehen kann, ist vor der zweiten Runde der Landesliga und wenige Tage vor dem Start der 3. Liga noch sicher nicht das große Thema. Nun wartet erst einmal der VfL Kaufering, der super startete (3:0 gegen den TSV Schwabmünchen). (NICO BAUER)

SpVgg Unterhaching II: Heilmair, Erber, Fröhlich, Haxhosaj, Gottmeier, Lautenbacher, Markert, Zimmermann, Dorfner, Girtler, Hirtlreiter.