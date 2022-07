Haching im Toto-Pokal: Das wird kein Betriebsausflug

Von: Robert M. Frank

Einsatzzeit im Pokal: Kapitän Josef Welzmüller war gegen Illertissen nach überstandener Langzeitverletzung erstmals wieder eingewechselt worden. © Imago Images / Sven Leifer

In der ersten Runde des bayerischen Toto-Pokals muss die SpVgg Unterhaching an diesem Dienstag (18.30 Uhr) beim mittelfränkischen Bezirksligisten TuS Feuchtwangen antreten.

SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner beabsichtigt für das Pokalspiel auf der einen Seite Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance auf Einsatzzeiten zu ermöglichen. Auf der anderen Seite geht es für den Tabellenführer der Regionalliga darum, seiner Favoritenrolle gerecht zu werden.

„Wir werden auf jeden Fall keinen Betriebsausflug nach Feuchtwangen machen“, kündigte Wagner an. Gegen den derzeitigen Fünften der Bezirksliga Mittelfranken Süd werden einige Spieler auflaufen, die sowohl beim Regionalliga-Auftakt in Buchbach als auch beim jüngsten 4:0 gegen Illertissen nicht über die komplette Spielzeit auf dem Platz gestanden haben. Dazu dürfte unter anderem auch Kapitän Josef Welzmüller zählen, der gegen Illertissen nach überstandener Langzeitverletzung in der 65. Minute erstmals wieder eingewechselt worden war.

Auch Einwechselspieler wie Simon Skarlatidis, der jüngst seinen starken Auftritt mit einem Traumtor krönte, dürfte möglicherweise auch beginnen. Ebenso könnte Niclas Anspach zu Einsatzminuten kommen. Der lange verletzte Offensivspieler hatte zuletzt einen ersten Härtetest Bei Haching II in der Landesliga. rmf