Haching im freien Fall

Der Absturz der SpVgg Unterhaching geht ungebremst weiter. Beim SC Preußen Münster kassierten die Hachinger eine deftige 0:3-Niederlage, blieben zum fünften Mal in Folge ohne Tor und rutschten auf Tabellenplatz elf ab.

Unterhaching – Das ist die bislang schlechteste Platzierung der Saison, und sie dokumentiert den Abwärtstrend eindeutig. Die SpVgg bekommt 2019 einfach kein Bein auf den Boden. Die Pleite in Münster war die siebte im zehnten Drittliga-Spiel des Jahres, in der Rückrunden-Tabelle belegen die Hachinger nur noch den 18. Platz – und das auch nur, weil das 4:0 gegen Uerdingen vor Weihnachten bereits zur Rückserie zählt. Ohne dieses Resultat sieht es nun so aus: Zehn Spiele, fünf Punkte, 3:14 Tore. Eine düstere Bilanz. „Für uns kommt es gerade knüppeldick“, sagt Trainer Claus Schromm.

Die Probleme in Münster waren die gleichen wie schon zuletzt. Vorne fehlt der SpVgg jegliche Durchschlagskraft, der einst beste Angriff der Liga läuft nur noch auf Standby. Die mittlerweile immer dünnere Personaldecke tut ihr Übriges, wenn es um personelle Alternativen geht, um neue Impulse zu setzen. Am Samstag standen mit Maximilian Krauß und Hyunseok Hong zwei junge Akteure in der Startelf, die sinnvoller in angenehmeren Phasen der Saison Drittliga-Luft hätten schnuppern sollen. Als letzte Joker für die Jagd nach dem Ausgleich kamen Alexander Kaltner und Thomas Hagn aufs Feld, keine Granaten für eine Schlussoffensive. Ein Platz auf der Ersatzbank war sogar ganz leergeblieben.

In der Defensive immerhin hielt Haching zuletzt zweimal dem Gegner stand, das war in Münster wieder anders. Schon nach sieben Minuten brachte die Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Klingenburg markierte aus zehn Metern das 1:0. Was folgte, war eine Wiederholung der vergangenen Auftritte: Die SpVgg bemüht, auch mit der ein oder anderen Chance, aber ohne Erfolg. Stefan Schimmer per Kopf (22.) und Sascha Bigalke mit einem frechen Schlenzer (29.) waren diesmal die Protagonisten der Offensivszenen. Preußen-Keeper Schulze Niehues war beide Male zur Stelle. Auch im zweiten Durchgang konnte man den Gästen das Bemühen nie absprechen, alles Vorgetragene blieb aber unterm Strich zu ungefährlich. Die beste Chance hatten die Hausherren, als sie sich doch einmal wieder nach vorne wagten. Klingenburg scheiterte in der 64. Minute an Torhüter Lukas Königshofer. Als Hoffmann in der 81. Minute das 2:0 erzielte, war der SpVgg der Zahn gezogen. Kurz vor Schluss legte Scherder sogar noch das 3:0 nach. „Das 2:0 war der Deckel auf die Partie“, sagte Schromm, „danach möchte ich meine Mannschaft in Schutz nehmen. Jeder, der einmal so eine Phase durchlebt hat, weiß, wie man sich da fühlt.“ Der Rest seiner Analyse glich dann wenig überraschend denen der letzten Wochen: „Es hat eigentlich ganz ordentlich ausgesehen. Wenn es aber ums Kerngeschäft geht, nämlich den Ball über die Linie zu bekommen und in der Defensive alles reinzuhauen, damit hinten nichts passiert, treffen wir zur Zeit leider häufig die falschen Entscheidungen.“