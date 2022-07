SpVgg Unterhaching: In der Liga läuft es

Von: Robert M. Frank

Toranzeiger: Patrick Hobsch feiert seinen Treffer zum 2:0 für Unterhaching. © Sven Leifer

Tabellenführer SpVgg Unterhaching bleibt in der Regionalliga Bayern in der Erfolgsspur und rehabilitiert sich für die jüngste Erstrundenpleite im bayerischen Pokal mit einem 2:0 (1:0) beim FC Augsburg II.

Unterhaching – In der Partie beim FC Augsburg II galt es für die SpVgg Unterhaching, das bittere Pokalaus unter der Woche beim Bezirksligisten TuS Feuchtwangen vergessen zu machen. Diese Aufgabe erledigten die Hachinger beim Spiel in Schwaben vor 600 Zuschauern im Augsburger Rosenaustadion erfolgreich.

Nicht nur die Tabellenführung in der Regionalliga Bayern verteidigte die SpVgg, sondern Cheftrainer Sandro Wagner setzte nach dem dritten Liga-Sieg in Serie hinter das Ausscheiden in der ersten Runde des bayerischen Pokals endgültig einen Haken. „Das Pokalaus am Dienstag habe ich komplett alleine verschuldet. Wir werden in der Liga weiterhin mit großer Demut jedes Spiel attackieren“, kündigt SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner an.

In der ersten Halbzeit bestimmten die Hachinger bereits früh das Spielgeschehen. Zu einem Tor reichte es jedoch zunächst nicht. Sebastian Maier (5.) sowie Mathias Fetsch per Kopfball (13.) scheiterten an FC-Torwart Marcel Lubik. Nach einem verletzungsbedingten Wechsel von Ben Westermeier aufgrund einer Verletzung am Knie, bewies dann Boipelo Mashigo kurz nach seiner Einwechslung seine Joker-Qualitäten. Der 19-jährige Offensivspieler traf per Flachschuss aus zwölf Metern in die rechte untere Ecke zum 1:0 (30.).

Die Hachinger Führung rief dann allerdings zunächst die Platzherren auf den Plan, die bis zum Seitenwechsel zunehmend mehr in ihre Offensive investierten. Einen Schuss von Augsburgs Josue Mbila konnte Hachings Torwart René Vollath noch entschärfen (34.). Nach einem Gewühl im Hachinger Strafraum fiel dann der vermeintliche Ausgleich, den Schiedsrichter Johannes Hamper den Platzherren wegen eines vorausgegangenen Offensiv-Foulspieles jedoch aberkannte (41.).

Nach der Pause legten die Hachinger dann früh nach. Einen von Skarlatidis hereingebrachten Eckball nutzte Patrick Hobsch zum 2:0 per Kopfball (51.). Fortan wurde die Heimelf zwar etwas stärker und konnte sich auch in Unterzahl nach dem Platzverweis ihres Verteidigers Kristijan Taseski an Skarlatidis (71.) die eine oder andere gute Chance herausspielen – ein Tor sprang für die Schwaben dabei jedoch nicht heraus.

Auf der Gegenseite verwaltete Haching in Überzahl den Vorsprung. Während sich die Augsburger nach einem wiederholten Foulspiel von Mario Subaric (88.) noch einen weiteren Platzverweis einhandelten, freuten sich die Hachinger nach Schlusspfiff über den dritten Saisonsieg. (ROBERT M. FRANK)

SpVgg Unterhaching: Vollath - Schwabl, Pisot, Zentrich, Ehlich - Skarlatidis (72. Porta), Stiefler, Westermeier (30. Mashigo), Maier (66. Welzmüller) - Hobsch (77. Hausmann), Fetsch (70. Schmid) Tore: 0:1 Mashigo (30.), 0:2 Hobsch (52.) Gelb-rot: Subaric (Augsburg II, 88., wiederholtes Foulspiel) Rot: Taseski (Augsburg II, 71., Tätlichkeit)