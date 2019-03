SpVgg kämpft sich zurück in die Spur

von Christian Amberg schließen

Feiner Fußball war gestern, die SpVgg Unterhaching setzte am Montag im Auswärtsspiel bei den Würzburger Kickers andere Prioritäten. Ergebnis: Der erste Sieg 2019. Ein hartes Stück Arbeit, eine Portion Glück dazu, fertig war die Geschichte eines nicht unbedingt schönen, aber spannenden und intensiven Fußballabends.

Unterhaching – „Es war kein fußballerischer Leckerbissen, das ist man von Haching eigentlich nicht gewohnt“, gab Cheftrainer Claus Schromm nach dem 1:0-Erfolg zu, „aber in der Situation, in der wir uns befinden, kann man keine Leckerbissen erwarten. Wir wollten diesmal über den Kampf ins Spiel kommen.“

Das schaffte seine Mannschaft: Sie fightete erfolgreich gegen die vor allem nach der Pause anrennenden Würzburger, hatte mit einem Lattentreffer der Kickers in der Nachspielzeit das nötige Glück – und zeigte sich eiskalt im Ausnutzen der Torchancen. Gleich die erste nutzte Stefan Schimmer zum 0:1, zwei weitere vergaben die Hachinger. Die Quote war damit besser als die der Hausherren. „Es war einen Tick glücklich heute, aber das ist uns am Ende egal“, so Schromm, „nach einer Stunde hätte ich nicht gedacht, dass ein 1:0 reicht, es waren lange 90 Minuten. Ein paar enge Situationen waren schon dabei.“

Egal, am Ende zählte nach vier Niederlagen in Folge nur das Ergebnis. „Es fühlt sich überragend an“, teilte Torschütze Schimmer seine Stimmungslage mit, „vor allem, wenn man alles reinhaut und bis zum Schluss so einen Fight liefert. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber wir wurden belohnt.“ Das fand auch Torhüter Lukas Königshofer, der mit zwei tollen Paraden Anteil am Sieg hatte: „Heute ging es nicht darum Fußball zu spielen, heute war der Kampf wichtig. Und den haben wir voll angenommen. Heute haben wir uns das Glück erarbeitet, das wir zuletzt nicht hatten.“

Der harte Kampf schlug sich auch in Gelben Karten nieder. Satte fünf Verwarnungen fingen sich die Hachinger in Würzburg ein, dazu eine Gelb-rote Karte für Alexander Winkler. Eine Bilanz, die die SpVgg in dieser Saison selten hatte.

Winkler und Marc Endres sind am Samstag gesperrt. Vorwürfe gab es aber nicht, im Gegenteil. Nach dem erschreckend blutleeren Auftritt in Aalen (1:4) forderte Schromm sogar: „Wir wollten ein ganz anderes Gesicht zeigen als beim Auftritt in Aalen. Gerade was die Themen Leidenschaft, Kämpfen und Wehren anbelangt. Wir wollten auch mal bereit sein, eine Gelbe Karte mitzunehmen.“

Auf Platz sechs ist die SpVgg mit dem Sieg vom Rosenmontag zurückgekehrt, den Rückstand zur Aufstiegsregion wieder zu verkürzen und nicht umgehend einen Faschingskater zu erleben, ist nun das nächste Ziel. „Zu Null gespielt und gewonnen – das ist für die Tabelle wichtig, aber auch für den Kopf und das Selbstvertrauen“, fand Königshofer.

Ob der erste Sieg positive Auswirkungen hat, zeigt sich am Samstag gegen den Tabellen-Zehnten SV Meppen. In der Hinrunde war das Spiel gegen Würzburg – damals trotz Niederlage – der Auftakt zu einer Positiv-Serie: Es folgten 13 Drittliga-Spiele ohne Unterhachinger Niederlage.