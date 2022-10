Haching kann in Rain nicht gewinnen

Von: Robert M. Frank

Die enttäuschten Unterhachinger bedanken sich bei den mitgereisten Fans für deren Unterstützung. © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching muss sich im Auswärtsspiel beim abstiegsbedrohten TSV Rain/Lech mit einem Unentschieden begnügen und muss sich für den Herbstmeistertitel noch gedulden.

Unterhaching – Wieder einmal hatte es nicht sein sollen mit einem Erfolg der SpVgg Unterhaching beim TSV Rain/Lech. Die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner zog zwar diesmal nicht wie bei den beiden letzten Aufeinandertreffen auswärts in der Ortschaft im schwäbischen Landkreis Donau-Ries den Kürzeren. Jedoch fühlte sich das 1:1 (1:0) für den aktuellen Spitzenreiter der Regionalliga Bayern angesichts des Spielverlaufs mit einer frühen Führung und guten Möglichkeiten zur Vorentscheidung gegen die abstiegsbedrohten Schwaben eher wie eine Niederlage an.

Vom Hachinger Favoritenstatus als Ligakrösus wollte Wagner nach dem Remis nichts viel wissen. „Du musst erst einmal die Spiele gewinnen. In Rain und auf anderen Plätzen. Dann kannst Du den Anspruch anmelden. Das haben wir heute nicht gemacht. Deswegen fahren wir sehr demütig und leise nach Unterhaching zurück“, sagte der ehemalige Bundesligastürmer.

Dabei war es in der Partie vor rund 400 Zuschauern im Georg Weber-Stadion in Rain für den Spitzenreiter ein Auftakt nach Maß gewesen. Hachings Stürmer Mathias Fetsch erzielte per Kopfball früh das 1:0 für die Gäste (3.). Doch dieser Treffer verlieh der SpVgg nicht die nötige Sicherheit gegen einen tief stehenden und verunsicherten Tabellenvorletzten, der zuvor nach vier Unentschieden in Serie tief in den Abstiegssumpf gerutscht war.

Die Chancen zu einem zweiten Hachinger Tor waren durchaus vorhanden, jedoch köpfte Niclas Anspach nach einer Flanke von David Pisot zunächst knapp links am Tor vorbei (25.), später zielte Boipelo Mashigo per Schuss aus 18 Metern über das Tor (36.). Ein weiteres Mal scheiterte Mashigo mit einem Schuss am parierenden TSV-Torwart Fabian Eutinger (42.). Die Schwaben auf der Gegenseite tauchten mit Ausnahme von zwei Schüssen (28., 43.) kaum gefährlich vor dem Hachinger Tor auf. Das änderte sich aber nach dem Seitenwechsel.

Im zweiten Abschnitt kämpften sich die Gastgeber nämlich immer mehr in die Partie zurück. Nach einer weiteren Gäste-Chance von Hachings Maurice Krattenmacher (56.) zog Rains Stefan Müller knapp am Tor von Hachings Schlussmann René Vollath vorbei (57.). Nachdem auf der Gegenseite Mashigo bei einem Distanzschuss ein weiteres Mal in Eutinger seinen Meister gefunden hatte (65.), sorgte wenige Minuten später ein kunterbuntes Wechselspielchen mit fünf neuen Spielern auf beiden Seiten für eine Wende.

Auf Seiten der Hausherren zahlte sich insbesondere die Einwechslung von Kevin Gutia, der aus 13 Metern Entfernung ins rechte obere Toreck zum 1:1 traf (75.). Nachdem ein direkter Freistoß des eingewechselten Sandro Porta über den Querbalken geflogen war (80.), konnten sich beide Teams bis zum Spielende nichts Zählbares mehr herausspielen.

Im dritten Anlauf in Rain hatten die Hachinger ihren Angstgegner wieder einmal nicht bezwungen. „Angstgegner hin oder her: Wir wussten um die Statistik, dass unser Verein hier in der Regionalliga noch nie gewonnen hat. Und wir wussten, dass es nicht so einfach ist in Rain zu spielen“, sagte Wagner. „Wir sind offensichtlich noch nicht so weit, dass wir hier locker hinfahren und das Spiel gewinnen. Das wussten wir vorher, aber wahrscheinlich haben das nicht alle gewusst.“ Nach dem dritten Unentschieden der Saison am vorletzten Spieltag der Hinrunde wird der Kampf um die Herbstmeisterschaft zwischen Haching und dem zeitgleich in Aubstadt mit 3:0 erfolgreichen Verfolger Würzburg auf das kommende Wochenende vertagt. Den Titel des Herbstmeisters, der mit einem Sieg in Rain sicher gewesen wäre, wischte Wagner nach dem Frusterlebnis in Rain erst einmal zur Seite. „Wenn Du den Anspruch hast, ganz oben stehen zu wollen, dann musst Du dieses Spiel gewinnen. Von daher sind wir nicht gut drauf.“

TSV Rain/Lech – SpVgg Unterhaching 1:1 (0:1)

TSV Rain/Lech: Eutinger - Schuster, Triebel, S. Müller, Mayer (69. Gutia), J. Müller, Greppmeir (69. Loo; 90.+1 Ott), Kurtishaj (69. Schraufstetter), Ekin, Benz (49. Schröder), Gerlspeck SpVgg Unterhaching: Vollath - Waidner (78. Schwabl), Pisot, Zentrich, Ehlich - Mashigo (69. Hausmann), Anspach, Stiefler, Krattenmacher (68. Porta) - Hobsch, Fetsch Tore: 0:1 Fetsch (3.), 1:1 Gutia (75.) Gelbe Karten: Benz, Triebel, Kurtishaj, Schröder / Waidner Schiedsrichter: Felix Grund (Haidlfing) Zuschauer: 410