SpVgg Unterhaching klar auf Meisterkurs

Von: Robert M. Frank

Beim 3:0 im Spitzenspiel gegen Verfolger Würzburger Kickers zeigen die Hachinger eine sehr starke Leistung – die gebührend bejubelt wurde. Schließlich hat die SpVgg Unterhaching nun satte sieben Punkte Vorsprung. © Robert Brouczek

Die SpVgg Unterhaching hat beim Erfolg im Spitzenspiel gegen die Würzburger Kickers einen starken Auftritt gezeigt und für ein Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen gesorgt.

Unterhaching – 7500 Zuschauer waren für das Spitzenspiel zwischen der SpVgg Unterhaching und den Würzburger Kickers im Unterhachinger Sportpark erschienen. Diese Rekordkulisse, eine Live-Übertragung des bayerischen Derbys im Fernsehen und der vorgezogene Showdown um die Regionalliga-Meisterschaft zwischen dem Ersten und Zweiten gab den Hachingern einem besonderen Motivationsschub für einen bärenstarken Auftritt, der am Ende einen verdienten 3:0 (1:0)-Erfolg mit sich brachte.

„Vor dem Spiel war ein Knistern zu spüren“, beschrieb Hachings Mittelfeldspieler Manuel Stiefler. die Stimmung in seinem Team. Im Vergleich zu den Gästen waren die Hachinger von Beginn an hellwach und bestimmten das Spielgeschehen. Patrick Hobsch konnte bei einem langen Ball den im gegnerischen Strafraum herumirrenden Würzburger Schlussmann Eric Verstappen nicht überwinden (2.) und Sturmpartner Mathias Fetsch zielte per Kopfball knapp vorbei (11.). Während von den Gästen offensiv sehr wenig kam, häuften sich bei der Heimelf die Chancen. Hobsch schoss aus aussichtsreicher Position über das Tor (18.) und Stiefler erwischte wenig später eine Flanke von Simon Skarlatidis am langen Pfosten etwas zu spät, um den Ball über die Linie zu drücken (21.). Der Chancenwucher der klar überlegenen Mannschaft von Cheftrainer Sandro Wagner, der diesmal Dennis Waidner im defensiven Mittelfeld aufbot, hielt weiter an. Fetsch vergab eine weitere Kopfballchance zur Führung (36.).

Nachdem auf der Gegenseite die Unterfranken ihre einzige Gelegenheit der ersten Hälfte über Saliou Sané vergeben hatten (43.), fiel die überfällige Führung für die SpVgg dann doch noch vor dem Seitenwechsel. Eine Ecke des starken Skarlatidis verwertete Fetsch per Kopfball zum 1:0 (45.+2).

Und auch im zweiten Durchgang hielt die Hachinger Dominanz lange Zeit an. Dies führte in der 49. Minute dazu, dass Hachings zweikampfstarker Stiefler nach einem Dribbling in den Kickers-Strafraum von Würzburgs Kapitän Peter Kurzweg von den Beinen geholt wurde. Patrick Hobsch verwandelte den fälligen Foulelfmeter zum 2:0 (50.). Christoph Ehlich blieb im Anschluss der dritte Treffer bei einem Distanzschuss noch verwehrt (50.), kurz darauf klappte es beim Hachinger Außenverteidiger doch noch. Einen von Skarlatidis abgelockten Schuss beförderte Ehlich im Nachfassen per Flachschuss zum vorentscheidenden 3:0 ins Tor (71.).

Die Schlussoffensive der Gäste mit einer Chance durch den eingewechselten Benyas Solomon Junge-Abiol (85.) brachte den insgesamt enttäuschenden Mainfranken keinen Torerfolg mehr ein. Die Erleichterung über den Sieg im Spitzenspiel und den Ausbau des Vorsprungs gegenüber Verfolger Würzburg auf nunmehr sieben Punkte war den Hachingern anzumerken.

Insbesondere vor dem Hintergrund der prekären Finanzsituation und nur einem Sieg aus den ersten drei Spielen des Jahres wirkte der Heimerfolg wie ein Befreiungsschlag. „Es war ein Statement, das wir eigentlich schon im ersten Spiel gegen Bayern umsetzen wollten“, sagte Stiefler. „Wir waren auf den Punkt da und haben gut verteidigt.“