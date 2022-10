SpVgg Unterhaching: Krattenmacher als neuer Hoffnungsträger

Von: Robert M. Frank

Teilen

Das nächste Supertalent der SpVgg Unterhaching: Stürmer Maurice Krattenmacher. © Robert Brouczek

FUSSBALL – REGIONALLIGA BAYERN: Haching fährt mit Personalsorgen nach Aschaffenburg.

Unterhaching – Die personell stark dezimierte SpVgg Unterhaching bestreitet am heutigen Freitag (19 Uhr) ein schwieriges Auswärtsspiel SV Viktoria Aschaffenburg.

Die SpVgg Unterhaching eröffnet den 17. Spieltag der Regionalliga Bayern mit dem Auswärtsspiel in Aschaffenburg. Der Spitzenreiter der Regionalliga Bayern fährt dabei mit einer angespannten Personalsituation nach Unterfranken. Nachdem sich in der Vorwoche auch noch der zuletzt formstarke Simon Skarlatidis verletzt hat, muss die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner mit noch einem Spieler weniger auskommen. Die Verletztenliste vor dem Auswärtsspiel im Stadion Am Schönbusch umfasst derzeit neun Spieler. Vor diesem personellen Hintergrund stehen die Vorzeichen vor dem Spiel gegen den aktuellen Tabellensiebten nicht gerade positiv. Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti bleibt angesichts der jüngsten Ergebnisse mit zuletzt fünf Siegen in Serie auch für das Spiel gegen den Regionalliga-Meister von 2020 zuversichtlich. „Die Mannschaft hat gezeigt, wie gefestigt sie ist und dass sie im Verbund unsere Ausfälle auffangen kann“, meint Kasparetti.

Hoffnung macht derzeit vor allem die positive Entwicklung des Nachwuchstalents Maurice Krattenmacher. Dem 17-jährigen Offensivspieler gelangen zuletzt zwei Treffer beim jüngsten 5:2 gegen Vilzing. Der aktuelle deutsche U18-Nationalspieler hat die Ausfälle im Hachinger Team nicht nur kompensiert, sondern das Team mit seinen starken Auftritten noch einmal verstärkt und dürfte auch in Aschaffenburg wieder ein heißer Kandidat für einen Treffer sein. Ebenso befinden sich die beiden Routiniers Markus Schwabl und Manuel Stiefler nicht mehr auf der Verletztenliste und könnten unter Umständen wieder ein Comeback feiern.

Der heutige Gegner aus Aschaffenburg hat seine Durststrecke aus dem Monat August, damals gab es sechs sieglose Spielen hintereinander, längst wieder überwunden. Die Mannschaft des einstigen Hachinger Bundesligaspielers Jochen Seitz konnte seitdem mit Ausnahme der beiden Patzer gegen Ansbach und Türkgücü München (jeweils 1:2) ungeschlagen. Der Vorjahresachte hat mit Ausnahme des zum Ligakonkurrenten Würzburger Kickers gewechselten Rechtsverteidigers Tim Littmann vor dieser Saison nur wenige Spieler abgegeben und tritt mit einem ähnlichen Gesicht an wie in der Saison 2021/22. Wichtige Spieler sind bei der Viktoria weiterhin an Bord. Dazu gehört vor allem der beim FC Bayern in der Jugend groß gewordene Torwart Max Grün. Der 35-jährige Schlussmann mit Bundesligaerfahrung geht bei der Viktoria in seine zweite Regionalliga-Saison und ist weiterhin ein starker Rückhalt. Mit Niklas Borger (20) und Tom Schulz (22) sind zwei in Nachwuchsleistungszentren von Bundesligavereinen ausgebildete Talente ebenso im Aschaffenburger Kader vertreten. rmf