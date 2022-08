SpVgg Unterhaching bei den Kickers LIVE: Wagner-Elf mit Big Points im Kracher-Duell?

Von: Korbinian Kothny

Die SpVgg Unterhaching will die Tabellenführung ausbauen. © IMAGO/Germann/ Eibner-Pressefoto

Spitzenspiel in der Regionalliga Bayern. Die SpVgg Unterhaching ist bei den Würzbürger Kickers zu Gast. Wir berichten im Live-Ticker.

Spitzenspiel in der Regionalliga Bayern : Der Erste, die SpVgg Unterhaching , ist beim Zweiten, den Würzburger Kickers zu Gast.

: Der Erste, die , ist beim Zweiten, den Würzburger Kickers zu Gast. Brisantes Wiedersehen mit Felix Göttlicher : Der Ex-Hachinger wechselte unter der Woche von Aue zu den Kickers.

mit : Der Ex-Hachinger wechselte unter der Woche von Aue zu den Kickers. Anpfiff ist um 18.30 Uhr in der flyeralarm Arena: Wir berichten im Live-Ticker.

München - Platz zwei empfängt Platz eins. Mehr Spitzenspiel geht nicht in der Regionalliga Bayern, wenn die Würzburger Kickers am Freitagabend die SpVgg Unterhaching zu Gast hat. Mit einem Sieg könnte der Drittliga-Absteiger an der Wagner-Elf vorbeiziehen und die Tabellenführung übernehmen.

Das wollen die Vorstädter natürlich verhindern, die gleichzeitig mit einem Dreier den Vorsprung zumindest kurzfristig auf fünf Punkte ausbauen könnten. Die Vorzeichen für einen echten Kracher in der höchsten bayerischen Amateurklasse sind demnach gegeben.

SpVgg Unterhaching: Wiedersehen mit Ex-Talent Felix Göttlicher

Zusätzliche Brisanz verleiht dem Spitzenspiel der neueste Transfer der Würzbürger. Die Kickers verpflichteten kurz vor Ende der Transferperiode den Ex-Hachinger Felix Göttlicher auf Leihbasis. Der 20-Jährige wechselte erst im Sommer aus der Vorstadt zu Drittligist Erzgebirge Aue und wurde jetzt direkt weiterverliehen.

Der Abschied des Innenverteidigers aus Unterhaching verlief dabei nicht ohne Nebengeräusche. Nachdem Göttlicher sich im Laufe der vergangenen Saison dazu entschieden hatte, seinen Vertrag bei der SpVgg nicht über den Sommer hinaus zu verlängern, setzte Haching-Boss Manni Schwabl durch, dass sein einstiger Zögling in Pflichtspielen nicht mehr zum Einsatz kommen durfte. Göttlicher wird daher auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub besonders brennen. Ob der Innenverteidiger gegen Haching gleich seine Premiere im Kickers-Dress feiert, erfahrt ihr bei uns im Live-Ticker.