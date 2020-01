Schwabl: Marseiler-Rückkehr „wie ein Weihnachtsgeschenk“

Manfred Schwabl will nicht ausschließen, dass einige Talente in der Winterpause ausgeliehen werden.

Gute Stimmung beim Trainingsauftakt

von Klaus Kirschner schließen

Die Stimmung war prächtig beim Trainingsauftakt der SpVgg Unterhaching nach der Winterpause. Kein Wunder, das Team von Trainer Claus Schromm befindet sich in Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen.

Unterhaching– Außerdem hat sich der personelle Lage entspannt. Bis auf Nachwuchsspieler Niklas Anspach konnten alle Akteure die ersten Einheiten im Sportpark mitmachen; Lucas Marseiler und Felix Schröter trainierten individuell. Das macht Mut für das erste Punktspiel am 25. Januar in Würzburg.

Besonders freute sich Präsident Manfred Schwabl über die Rückkehr von Marseiller, der wegen eines Knochenödems drei Monate gefehlt hatte. „Du bis für uns wie ein Weihnachtsgeschenk“, sagte er. Am Donnerstag bestreiten die Hachinger ein Testspiel beim Zweitligisten Heidenheim. Am Sonntag geht es ins einwöchige Trainingslager an die spanische Costa de Luz. Dort wird der Drittligist zwei Vorbereitungsspiele gegen die Zweitligisten Aue und Sandhausen absolvieren.

Schwabl: Talente könnten Spielpraxis in Regionalliga sammeln

Das Trainingscamp wollen die Verantwortlichen auch für Gespräche nutzen. „Bis jetzt ist nichts vorgesehen, aber wenn wir jemanden verpflichten, dann muss dies mit Blick auf die kommende Saison geschehen“, sagte Schwabl, der nicht ausschließt, dass einige Talente ausgeliehen werden: „Vielleicht können sie bei einem Regionalligisten Spielpraxis sammeln.“ Schwabl hat die Devise für 2020 ausgegeben: „Attacke, aber mit Hirn und Verstand.“