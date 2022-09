Haching macht spät den Deckel drauf

Von: Robert M. Frank

Anspach trifft zwei Mal gegen Ansbach: Die Hachinger Teamgefährten gratulieren dem Torschützen (Mitte) nach dem Ausgleich; später erhöht er noch auf 3:1. © Robert Brouczek

Die SpVgg Unterhaching hat das Heimspiel gegen die SpVgg Ansbach nach einem geduldigen Auftritt mit 3:1 (1:1) gewonnen.

Unterhaching – Das verlängerte Wochenende hat für die SpVgg Unterhaching am Freitagabend gut begonnen. Vor dem kommenden Spiel am Montag (14 Uhr) bei Türkgücü München fuhren die Hachinger vor 1000 Zuschauern im Unterhachinger Sportpark gegen die SpVgg Ansbach einen klassischen Arbeitssieg nach einem zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand ein.

In der ersten Halbzeit starteten die Hachinger gut in die Partie, Simon Skarlatidis schoss einen Freistoß ans Lattenkreuz (12.). In Folge erwiesen sich die Hachinger jedoch bei Kontern anfällig. So wie bei einem Vorstoß der Gäste, den Bastian Herzner auch prompt zum 1:0 für die Mittelfranken vollendete (16.). Da schaute Kapitän Josef Welzmüller bereits von draußen zu; er musste nach zehn Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Erst nach dem Rückstand übte die Heimelf mehr Druck auf das Gäste-Tor aus. Hachings Stürmer Mathias Fetsch scheiterte zunächst am stark parierenden Ansbacher Torwart Sebastian Heid (17.) und Christoph Ehlich wurde kurz vor einem gefährlichen Querpass im Gäste-Strafraum noch entscheidend gestört (32.). Den zunehmenden Druck der Platzherren veredelte dann letztendlich Niclas Anspach nach einer Flanke mit einem sehenswerten Volley-Aufsetzer zum 1:1 (36.).

Die Hachinger Drangphase hielt im Anschluss weiter an, jedoch konnten bei einer Doppelchance weder Fetsch noch Hobsch den Gäste-Torwart Heid überwinden (40.). Anspach zielte kurz darauf knapp vorbei (45.). Auf der Gegenseite hatte die SpVgg Glück, dass Michael Sperr eine gute Gelegenheit freistehend vor Hachings Torwart René Vollath nicht genutzt hatte (41.).

Nach dem Seitenwechsel beschränkten sich die Gäste auf das Verteidigen. Die Platzherren konnten gegen die tiefstehende Ansbacher Abwehr in Folge nur selten gefährlich werden. Die Chancen von David Pisot nach einer Ecke per Kopfball (58.) und Fetsch ebenfalls per Kopf (62.) blieben zunächst die Ausnahme, bevor der eingewechselte Boipelo Mashigo bei seinem Abschluss in Heid seinen Meister fand (72.). Für die Erlösung sorgte dann letztendlich Hobsch, der per Kopfball das 2:1 erzielte (78.). Anspach mit seinem zweiten Tor zum 3:1 sorgte dann für die Hachinger Vorentscheidung (86.). (ROBERT M. FRANK)

SpVgg Unterhaching – SpVgg Ansbach 3:1 (1:1)

Unterhaching: Vollath - Waidner, J. Welzmüller (10. Zentrich), Pisot, Ehlich - Anspach (88. Grob), Stiefler, Skarlatidis (87. Porta), Krattenmacher (72. Mashigo) - Hobsch (80. Schmid), Fetsch - Trainer: Wagner Reservebank: Scherger, M. Welzmüller, Bauer

Tore: 0:1 Herzner (16.), 1:1 Anspach (36.), 2:1 Hobsch (78.), 3:1 Anspach (86.)

Schiedsrichter: Simon Schreiner (Pfarrkirchen) – Zuschauer: 1000.