SpVgg Unterhaching: Schwabl schwärmt von „Ausnahmetalent“ Krattenmacher

Teilen

Maurice Krattenmacher ist das nächste Toptalent der SpVgg Unterhaching. © IMAGO/Sven Leifer

Bei der SpVgg Unterhaching ist man stolz auf das nächste Nachwuchstalent. In der Vermarktung wollen die Vorstädter neue Wege gehen.

München - Die SpVgg Unterhaching wollte nach zuletzt drei Siegen in Serie die jüngste Erfolgsgeschichte beim FV Illertissen fortsetzen. „Wir haben uns eigentlich auf diese Herausforderung gefreut“, meinte Trainer Sandro Wagner, der natürlich registrierte, dass die Schwaben zuletzt im Totopokal-Halbfinale den Drittligisten Kickers Würzburg mit 3:1 aus dem Wettbewerb gekegelt hatten. Die Partie musste aber wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden und soll nun am 10. Mai nachgeholt werden.

Wobei bei den Hachingern ohnehin immer noch Stephan Hain, Dominik Stahl, Josef Welzmüller, Niclas Anspach und Jose Vunguidica auf der Verletztenliste stehen. Priorität hat für Präsident Manfred Schwabl in dieser Saison freilich die Nachwuchsförderung. Deshalb sollen in der Regionalliga weiter vermehrt Talente eingesetzt werden.

Besonders stolz ist Schwabl, dass nach Nationalspieler Karim Adeyemi (derzeit noch RB Salzburg, allerdings bei diversen Topklubs im Gespräch) der nächste Hachinger Junior auf dem Wunschzettel mehrerer Proficlubs steht. Zuletzt kam Maurice Krattenmacher beim 5:2 der deutschen U-17-Nationalmannschaft gegen Tschechien zum Einsatz und glänzte als Vorlagengeber. „Er ist ein Ausnahmetalent“, schwärmt Schwabl, der mit dem Blick auf die Zukunft neue Wege in der Vermarktung gehen will. So trennten sich die Hachinger von einer Agentur, die das bisher in ihrem Auftrag erledigt hatte. „Wir werden die Sache selbst in die Hand nehmen“, betont der Hachinger Boss. (Klaus Kirschner/Matthias Horner)