„Wir sind seit Herbst im Dialog mit dem DFB“ – Bekommt Unterberger die Lizenz für die 3. Liga?

Von: Korbinian Kothny

Marc Unterberger soll der Nachfolger von Sandro Wagner werden. © IMAGO/Sven Leifer

Marc Unterberger wird Nachfolger von Sandro Wagner bei der SpVgg Unterhaching. Die nötige Lizenz für die 3. Liga besitzt er nicht. Wird das noch zum Problem?

München – Nach zwei Wochen der Feierlichkeiten ist die Sommerpause für die SpVgg Unterhaching bereits vorbei. Am Samstag tritt der Drittliga-Aufsteiger bei seinem ersten Testspiel in Marktl gegen den Bayernligisten SV Erlbach an. An der Seitenlinie wird dann Marc Unterberger stehen.

Der 34-Jährige ist der Nachfolger von Sandro Wagner und soll die Spielvereinigung nächste Saison in der 3. Liga etablieren. Das steht bereits seit Wochen fest. Genauso bekannt ist, dass Unterberger nicht im Besitz der für die 3. Liga nötigen UEFA Pro-Lizenz ist. Bislang wurde stets angenommen, dass der Wagner-Nachfolger mit einer Sondergenehmigung in der kommenden Saison an der Seitenline stehen wird.

SpVgg Unterhaching: Sanktionen möglich

Sport1 berichtet nun allerdings: Eine Sondergenehmigung wurde nie erteilt und es sehe auch nicht danach aus, „als würde sich daran noch etwas ändern.“ Der Verband teilte Sport1 auf eine entsprechende Anfrage mit: „Die SpVgg Unterhaching hat – ähnlich wie der VfB Lübeck – dem geltenden Regelwerk folgend die Auflage zur Meldung eines Trainers mit Pro-Lizenz erhalten. Frist ist der 30. Juni. Sollte bis dahin kein Cheftrainer mit der erforderlichen Pro-Lizenz gemeldet sein, würde der Klub zunächst zu einer Stellungnahme aufgefordert werden, ehe der DFB über mögliche Sanktionen aufgrund Verstoßes gegen die Auflage und das Statut 3. Liga entscheiden würde.“

Mögliche Sanktionen reichen von einer Verwarnung über Punktabzug bis hin zu Geldstrafen in Höhe von 250.000 Euro. Normalerweise dürfen Aufstiegstrainer sofort am Pro-Lizenz-Lehrgang teilnehmen und sind damit automatisch dazu berechtigt, ihre Mannschaft in der 3. Liga zu trainieren.

SpVgg Unterhaching: Schwbl gibt sich optimistisch

Das Problem: Aufstiegstrainer ist nicht Unterberger, sondern Sandro Wagner. Präsident Manni Schwabl gibt sich dennoch entspannt. „Von einer Sondergenehmigung will ich nichts wissen. Was ich weiß, ist, dass Marc Unterberger beim ersten Spiel an der Linie stehen wird. Ob das mit einer Sondergenehmigung sein wird oder ob er in den Fußballlehrer-Lehrgang aufgenommen wird, werden die nächsten Wochen zeigen“, wird der bei Sport1 zitiert.

Weiter führt der Haching-Patron aus: „Wir sind seit Herbst im Dialog mit dem DFB. Ich wiederhole mich da: Marc Unterberger wird bei uns an der Linie stehen, alles andere interessiert mich nicht.“