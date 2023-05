SpVgg Unterhaching: Meisterfeier und Inklusionstag

Von: Robert M. Frank

inklusionstag mit Hüpfburgen und Funpark, ein erweiterter Biergarten, Böllerschützen, Goaßlschnoiza und Blasmusik: Das und vieles mehr ist für Besucher des Unterhachinger Sportparks an diesem Samstag ab 10 Uhr im Rahmen des Inklusionstags des Vereines „Haching schaut hin e.V.“ geboten

Unterhaching – Über dieses kunterbunte Rahmenprogramm für Groß und Klein hinaus steht auch etwas Spezielles auf dem Programm, das mit dem sportlichen Aspekt des Regionalligaspiels am gleichen Tag (14 Uhr) zwischen der SpVgg Unterhaching und dem TSV Rain/Lech im Zusammenhang steht. Unmittelbar nach der Partie soll die Meisterschaft der Hachinger gebührend gefeiert werden.

Zum einen findet im Rahmen des letzten Hachinger Heimspiels vor der anstehenden Relegationsrunde zur 3. Liga die offizielle Meisterehrung durch den Bayerischen Fußball-Verband (BFV) statt. BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher und Verbands-Spielleiter Josef Janker wird dabei dem Team von Hachings Cheftrainer Sandro Wagner und Kapitän Josef Welzmüller neben Medaillen für alle Spieler die Meisterschale überreichen. Im Anschluss an eine Ehrenrunde soll dann eine gemeinsame Feier der Spieler mit den Fans steigen.

Dass der kommende Gegner den Hachingern aus sportlicher Sicht den großen Festtag verderben könnte, ist eher nicht zu erwarten. Zum einen ist der bereits sicher als Absteiger feststehende Tabellen-18. aus Schwaben sehr formschwach (ein Sieg aus den zwölf bisherigen Spielen des Kalenderjahres) sowie extrem harmlos beim Torabschluss (mit 37 Treffern die zweitschlechteste Offensive der Liga).

Zum anderen ist der designierte Meister selbst sehr harmlos. Wenngleich die Hachinger in dieser Partie ihre Stammspieler wie in der Vorwoche erneut schonen und nicht einsetzen werden, bleibt der Spitzenreiter auch mit dem zweiten Anzug haushoher Favorit. Bereits in der Vorwoche hatte sich die SpVgg mit einer solchen Aufstellung beim 0:0 gegen die Spitzenmannschaft Aschaffenburg mehr als nur achtbar aus der Affäre gezogen.

Spätestens nach Schlusspfiff werden sich dann auch einige Blicke der Vereinsverantwortlichen nach Cottbus richten. Hier dürfte die Mannschaft von Energie Cottbus als Spitzenreiter der Regionalliga Nordost und potenzieller Gegner der Hachinger in einer Relegation zur 3. Liga dann nämlich – ebenso wie die Unterhachinger im Sportpark – dabei sein, ihre Meisterschaft zu feiern. Die Lausitzer führen zwei Spieltage vor dem Saisonende die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung vor Verfolger Rot-Weiß Erfurt an und wären bei einem Sieg am Samstag im Heimspiel gegen Babelsberg ebenfalls vorzeitig Meister. Haching würde bei einer Cottbusser Meisterschaft das Hinspiel der Relegationsrunde am 7. Juni auswärts in Brandenburg austragen, bevor dann das entscheidende Rückspiel am 11. Juni in Unterhaching folgen würde. ROBERT M. FRANK)

SpVgg Unterhaching: Scherger - Bauer, Zimmermann, Obermeier, Lamby - Mashigo, Grob, M. Welzmüller, Porta - Hain, Schmid