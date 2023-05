DJK Vilzing gegen SpVgg Unterhaching LIVE: DJK mischt in der Anfangsphase munter mit

Von: Magdalena Schwaiger

Die Hachinger bleiben nach dem 2:0-Erfolg auf Meisterkurs. © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching kann ihre erfolgreiche Regionalliga-Saison gegen die DJK Vilzing zum krönenden Abschluss bringen. Mit einem Sieg gegen den Tabellenfünfzehnten hätte die Mannschaft von Sandro Wagner die Meisterschaft in der Tasche.

35. Spieltag der Regionalliga Bayern: Die SpVgg Unterhaching spielt auswärts bei der DJK Vilzing.

Durch das Remis des Verfolgers aus Würzburg könnte die SpVgg mit einem Sieg die Meisterschaft perfekt machen.

Anpfiff ist um 14.00 Uhr. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Unterhaching - Das Meisterschaftsrennen in der Regionalliga Bayern ist so gut wie entschieden. Die SpVgg Unterhaching hat acht Punkte Vorsprung auf Verfolger Würzburg. Die Kickers holten am Freitagabend nur ein 2:2-Unentschieden gegen den FC Bayern München II, bei einem Sieg der Hachinger gegen die DJK Vilzing wäre die Mannschaft von Sandro Wagner Regionalliga-Meister.

Regionalliga Bayern LIVE: SpVgg Unterhaching gegen DJK Vilzing

Die Hachinger sind in der Partie gegen die Vilzinger haushoher Favorit. Die SpVgg ist seit acht Spielen ungeschlagen und kann durch die Meisterschaft auch das Ticket für die 1. Runde des DFB-Pokals lösen - ein hoher Anreiz für Spieler und Trainerteam. Die DJK steht aktuell auf dem 15. Tabellenplatz und hat in den vergangenen acht Spielen nur einen Sieg einfahren können. Durch die Niederlage gegen Hankofen in der vergangenen Woche befindet sich die Mannschaft von Trainer Beppo Eibl mitten im Abstiegskampf.

Personell wird Sandro Wagner seine Elf nach dem erfolgreichen 2:0-Sieg am vergangenen Woche gegen Türkgücü München nicht groß verändern. Manuel Stiefler ist nach seiner Gelbsperre allerdings wieder mit von der Partie - ob Wagner ihn direkt von Beginn an spielen lässt, bleibt abzuwarten. Der 34-Jährige Mittelfeld-Routinier hat diese Saison bereits 29 Spiele für die Hachinger bestritten und neun Tore erzielt.

SpVgg Unterhaching: Stiefler nach Sperre wieder im Kader

Präsident Manni Schwabl heizte zuletzt die Gerüchteküche um einen geplanten Aufstieg in die Dritte Liga weiter an. Die Entscheidung, ob sich die SpVgg einen Aufstieg leisten kann, bewertete Schwabl wie folgt: „Natürlich wollen wir in die 3. Liga. Aber unsere Seele, die Identifikation mit dem Ort und unsere Bodenständigkeit werden wir für einen Aufstieg nicht opfern. “

Die Partie um Vilzing startet um 14 Uhr. Ob sich Haching heute zum Meister krönt und den möglichen Aufstieg in die Dritte Liga perfekt macht, erfahrt ihr bei uns im LIVE-Ticker.