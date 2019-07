SpVgg Unterhaching mit Tests gegen Jahn Regensburg und Amateur-Team

Generalproben vor Liga-Start

von Klaus Kirschner schließen

Volles Programm für die SpVgg Unterhaching am Wochenende. So bestreitet das Team von Trainer Claus Schromm am Samstag (15 Uhr in Ergolding) den letzten Test vor dem Punktspielstart gegen den Zweitligisten SSV Jahn Regensburg.

Am Sonntag (ab 12 Uhr) steht dann im Sportpark das Fanfest auf dem Programm. Das Motto lautet: „Haching schaut hin am Inklusionstag.“ Dabei gibt es zahlreiche Spenden-Aktionen für behinderte Mitbürger. Um 16 Uhr bestreitet der Drittligist dann ein Freundschaftspiel gegen eine Münchner Amateurauswahl. Zuletzt teste Haching zwei Probespieler: Der Torhüter Pierre Kleinheider (29) stand zuletzt beim Regionalligisten Hessen Dreieich unter Vertrag, Mittelfeldspieler Niclas Stierlin (19) kommt aus dem Nachwuchsbereich des Bundesligisten RB Leipzig. Am Montag wird es dann besonders spannend, denn erstmals kann die neue Haching-Aktie zum Ausgabepreis von 8,10 Euro an der Börse erworben werden.