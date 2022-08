Haching muss sich Sieg hart erarbeiten

Von: Robert M. Frank

Vierter Sieg: Matthias Fetsch jubelt über das 3:2 für Haching, das Manuel Stiefler (im Tor) erzielt hat. © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching erarbeitet sich in einem hart umkämpften S-Bahn-Derby gegen den SV Heimstetten einen 3:2 (1:2)-Heimsieg.

Unterhaching – Bereits in den ersten Minuten hatte es sich für den Fußball-Regionalligisten SpVgg Unterhaching im Unterhachinger Sportpark abgezeichnet, dass es wie bei den letzten beiden Aufeinandertreffen mit dem SV Heimstetten ein schwieriges Spiel werden dürfte. Dies lag zum einen an der gut organisierten Heimstettner Mannschaft. Zum anderen wirkte die Heimelf von Beginn an etwas schläfrig und leistete sich viele Unkonzentriertheiten. Nach dem ersten Kopfball von Hachings Angreifer Mathias Fetsch (5.), schlich sich der erste Patzer in der SpVgg-Defensive ein, der gleich einen frühen Rückstand verschuldete (10.). Einen zu kurz geratenen Rückpass auf Torwart René Vollath fing SVH-Stürmer Lukas Riglewski ab und beförderte den Ball per sattem Flachschuss über die Torlinie zum 1:0 (10.).

Fortan blieb das Hachinger Spiel fahrig, vereinzelt starke Einzelaktionen brachten Haching aber immer wieder gefährlich vor das Gäste-Tor. So in der 20. Minute, als Christoph Ehlich einen Steilpass erlief und mustergültig dem im Zentrum mitgelaufenen Boipelo Mashigo auflegte, der aus kurzer Distanz nur noch zum 1:1 einschieben musste (20.). Auf diesen Ausgleich antworten die Gäste. Mohamad Awata nutzte eine weitere Unaufmerksamkeit in der Hachinger Abwehr mit einem Fernschuss, der die abermalige Führung für Heimstetten bedeutete (32.). Auf der Gegenseite traf Sebastian Maier bei einem Freistoß aus spitzem Winkel nur das Außennetz (38.), mehr Chancen konnten sich die Gastgeber bis zur Pause nicht herausspielen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte zielte Heimstettens Yannick Günzel knapp vorbei (50.), bevor die Platzherren dann mit zunehmender Spieldauer stärker wurden. Nach einem vergebenen Distanzschuss von Hachings Mittelfeldspieler Manuel Stiefler (56.) leistete der gut aufgelegte Mashigo vom linken Flügel die Vorarbeit für das 2:2, das Fetsch aus dem Strafraum markierte (66.). Im Anschluss hatten die Hachinger gegen die stark kämpfenden Gäste etwas Glück: Ebenso wie beim 4:3 in der vergangenen Saison mit einigen kniffligen Schiedsrichterentscheidungen entschied auch diesmal der Unparteiische nach einem Gewühl vor dem Heimstettner Gehäuse zugunsten der SpVgg. Nachdem Stiefler den Ball vor dem bereits am Boden liegenden SVH-Torwart Maximilian Riedmüller über die Torlinie gestochert hatte, beriet sich Schiedsrichter Elias Wörz mit seinem Linienrichter Benjamin Sölch, ehe er das entscheidende Tor zum 3:2 anerkannte (80.). (ROBERT M. FRANK)

SpVgg Unterhaching – SV Heimstetten 3:2 (1:2)

Unterhaching: Vollath - Schwabl, Pisot, Zentrich (71. Welzmüller), Ehlich - Mashigo (88. Obermeier), Stiefler, Maier (67. Anspach), Skarlatidis (90.+1 Krattenmacher) - Hobsch, Fetsch (84. Schmid).

Tore: 0:1 Riglewski (10.), 1:1 Mashigo (20.), 1:2 Awata (32.), 2:2 Fetsch (67.), 3:2 Stiefler (80.)