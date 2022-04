SpVgg Unterhaching: Nagelprobe gegen den Tabellenführer

Von: Robert Gasser

Hachings Felix Göttlicher spielt ab der kommenden Saison für den abstiegsbedrohten FC Erzgebirge Aue. © imago

Haching empfängt SpVgg Bayreuth – Göttlicher wechselt zum FC Erzgebirge Aue.

Unterhaching – Vor dem Heimspiel am Gündonnerstag (19 Uhr) gegen den überlegenen Tabellenführer SpVgg Bayreuth hat die SpVgg Unerhaching eine Personalie, die doch für einige Wellen im sonst so beschaulichen Unterhachinger Sportpark sorgte, vom Tisch. Felix Göttlicher wechselt nach der laufenden Saison ablösefrei von der SpVgg zum aktuell akut abstiegsgefährdeten Zweitligisten FC Erzgebirge Aue. Bei den Sachsen hat der 20-Jährige einen Dreijahresvertrag bis zum Sommer 2025 unterschrieben. Der Vertrag gilt sowohl für die zweite als auch für die dritte Liga.

Brisant: Der talentierte Defensivmann kam in der 3. Liga 22 Mal und bisher in der Regionalliga Bayern 13 Mal für Haching zum Einsatz. Mit starken Auftritten konnte er auf sich aufmerksam machen, was natürlich auch das Interesse andernorts weckte. Weil Göttlicher seinen Vertrag bei den Vorstädtern letztes Jahr nicht frühzeitig verlängern wollte, fiel er bei der Vereinsführung in Ungnade und kam nach der Winterpause kein einziges Mal mehr zum Einsatz. Eine durchaus bemerkenswerte und fragwürdige Vorgehensweise des Vereins. Die Strategie des Klubs dahinter ist auch klar: Die SpVgg verlängert auslaufende Verträge frühzeitig und langfristig, um eines Tages für die Talente Ablöse zu kassieren, wenn diese den berühmten „nächsten Schritt“ machen wollen. Ob dies jedoch rechtfertigt, Spieler einfach nicht mehr aufzustellen, ist durchaus diskutabel und hat den Hachingern unter anderem auch von der Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV) einiges an Kritik eingebracht. „In meinem Vertrag steht nicht, dass ich verlängern muss, um spielen zu dürfen. Ich kann mir nichts vorwerfen“, war und ist sich Göttlicher keiner Schuld bewusst. Der Youngster verhielt sich in den letzten Monaten sportlich fair, schluckte die Kröte und hielt sich im Training fit.

Hachings Coach Sandro Wagner, der noch durchsetzte, dass Göttlicher zumindest in der Hinrunde noch ran durfte, gibt ihm trotzdem warme Worte mit auf den Weg: „Es freut mich für Felix. Er ist ein guter Junge und es ist schön für ihn, dass er den nächsten Schritt gemacht hat. Ich wünsche ihm nur das Beste für seine Zukunft.“

Spiel gegen Bayreuth als Standortbestimmung

Derweilen steigt im Sportpark am Gründonnerstag um 19 Uhr das höchst interessante Heimspiel der Hachinger gegen die SpVgg Bayreuth. Die Franken führen die Tabelle mit zehn Punkten Vorsprung auf den FC Bayern II an. Die Hachinger sind in einer positiven Phase und haben sich mittlerweile auf den fünften Platz vorgearbeitet. Das Spiel gegen Bayreuth kann man durchaus als echte Standortbestimmung deuten – wie ist die SpVgg Unterhaching mittlerweile sportlich einzuordnen?

Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti, ist ebenfalls gespannt darauf, wo seine Hachinger momentan stehen, und freut sich auf das Spiel: „Bayreuth marschiert im Moment durch die Liga. Sie haben über die bisherige Saison am konstantesten geliefert und stehen zurecht an der Spitze. Aber morgen wollen wir ihnen die Punkte nehmen und im Sportpark behalten. Im Hinspiel Anfang diesen Jahres haben wir schon ein gutes Spiel gezeigt und uns nicht belohnt, das wollen wir morgen ändern. Es geht darum in unserer Entwicklung den nächsten Schritt zu machen und auch gegen Gegner wie Bayreuth zu gewinnen.“