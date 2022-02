Haching naiv wie eh und je

Von: Robert M. Frank

Mit einem kapitalen Fehler leitete Hachings neuer Torwart Kevin Darmstädter (l.) die klare Niederlage ein. © Robert Brouczek

Die SpVgg Unterhaching präsentiert sich beim enttäuschenden 1:4 (1:1) gegen den VfB Eichstätt in einem schwachen Zustand. Das Team offenbart bei seiner naiven und konteranfälligen Spielweise ähnliche Defizite wie in der jüngsten Vergangenheit.

Unterhaching – Nach der 1:4 (1:1)-Niederlage der SpVgg Unterhaching gegen den VfB Eichstätt am Freitagabend vor 600 Zuschauern im Unterhachinger Sportpark gab es für SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner nichts zu beschönigen. Die Analyse des ehemaligen FC Bayern-Profis fiel sehr direkt aus. „Für uns war das aus sportlicher Sicht ein sehr schlechter Abend. Das haben wir uns anders vorgenommen“, sagte ein sichtlich betroffener Trainer.

Wagner zeigt sich enttäuscht und verärgert

Mit diesen deutlichen Worten Wagners war die Vorstellung des Hachinger Teams treffend beschrieben. Kaum ein Hachinger erreichte seine Normalform. Insbesondere die breite Riege der acht Startelf-Spieler mit Profierfahrung wusste wie bereits zuvor in den Testspielen der Wintervorbereitung zum Großteil wieder nicht zu überzeugen. Mit Ausnahme des interimsmäßig in der Innenverteidigung solide agierenden und als Torschütze erfolgreichen Mittelfeldspielers Manuel Stiefler waren die Leistungen der Stammspieler eher unterdurchschnittlich. „Vor allem ist das Spielern passiert, die nicht 17 oder 18 Jahre alt sind, sondern die schon eine gewisse Zahl an Spielen auf dem Buckel haben. Das ist sauärgerlich und hat sich so auch nicht abgezeichnet. Ich bin selbst überrascht, wie wir uns da präsentiert haben.“ Zudem trugen mehrere individuelle Fehler diesmal zur hohen Niederlage bei. Dazu gehörte auch ein Patzer von Torwart Kevin Darmstädter, der im Spiel mit dem Ball am Fuß einen unsicheren Auftritt hinlegte.

„Wenn ich mir die letzten sechs Gegentore anschaue, dann waren das vier individuelle Fehler, die uns eigentlich nicht passieren dürfen“, sagte Wagner und fügte später an: „Da ist bei uns dann ein Knacks drin, wo viele Fehler passieren. Da ist zu schnell das Selbstvertrauen weg. Daran müssen wir arbeiten, dass wir stabiler werden.“ Der Hachinger Coach konnte auch mit einer ungewohnten Umstellung auch nicht dazu beitragen, dass sein Team torgefährlich wurde. Der insbesondere im Strafraum torgefährliche Torjäger Stephan Hain wurde vom Trainer ins Mittelfeld beordert. Nachdem der einstige Drittliga-Top-Torjäger den gegnerischen Strafraum kaum zu Gesicht bekommen hatte, musste Wagner diese ungewöhnliche taktische Aufstellung des klassischen Strafraumspielers mit einer ernüchternden Erkenntnis als gescheitert erklären. „Wir hatten keine andere Option. Wir wollten viel über die Außen spielen und über Flanken mehr Bälle in die Mitte bekommen. Mit Hain im Zentrum wollten wir einen Boxspieler mehr haben, weil wir die Mitte gar nicht anspielen und ihn über Außenspieler anfüttern wollten. Eichstätt hat es in der Mitte gut verteidigt. Chipbälle hinter die Kette ist uns auch nicht gelungen. Es sind sehr viele Sachen, die wir besser machen müssen“, lautete Wagners schonungsloses Fazit. Wobei auch klar ist: Viele Umstellung sind auch mit dem Fehlen einiger Hachinger Spieler zu begründen, die derzeit in der U 19 (kassierte am Freitag eine 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern) zum Einsatz kommen, um dort den Bundesliga-Klassenerhalt so schnell wie möglich perfekt machen sollen.

Dennoch: Wie in Drittliga-Zeiten lassen sich die Hachinger auch unter Wagner ganz einfach auskontern. „Wir machen uns da sehr viel kaputt“, stellte Wagner ernüchternd fest.

Dies entlockte Eichstätts Trainer Markus Mattes zum einen ein leichtes Schmunzeln und führte zu einer sehr trefflichen Aussage, die das schon seit Drittligazeiten andauernde Dilemma im Hachinger Spiel deutlich beschreibt. „Dass Haching ab und zu Probleme im Konterspiel hat, war uns natürlich bewusst“, sagte der erfahrene Eichstätter Coach.