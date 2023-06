Nach dem Aufstieg ist vor der 3. Liga: Hobsch und Waidner bleiben

Von: Robert M. Frank

Manni Schwabl hat nach dem souverän geschafften Aufstieg gleich wieder eine Menge Arbeit vor sich. © bro

Nach dem umjubelten Aufstieg in die 3. Liga mit einem 2:0 (1:0) im Relegationsrückspiel gegen Cottbus mischt die SpVgg Unterhaching nach zwei Jahren Absenz wieder im echten Profi-Fußball mit.

Unterhaching – Während die Hachinger Spieler in der Menschenmenge ihre Aufstiegs-Trikots vor den ausgelassen auf dem Rasen des Unterhachinger Sportparks feiernden Fans eisern verteidigen mussten, blieb Präsident Manfred Schwabl bei der Frage nach der nahen Zukunft auch erst einmal standhaft.

„Heute gibt es keinen Ausblick, erst einmal genieße ich den gelungenen Tag“, hatte Schwabl gesagt. Bis zum offiziellen Drittliga-Auftakt am ersten August-Wochenende ist in der Tat noch etwas hin. Allerdings dürften einige Personalentscheidungen schon bald fallen. Spätestens wenn die seit gestern auf Mallorca gemeinsam feiernde Mannschaft wieder aus ihrem Kurzurlaub zurückkehrt, dürften weitere Personalien bekanntwerden.

Erste Entscheidungen sickerten bei den Aufstiegsfeierlichkeiten bereits durch. Liga-Toptorjäger Patrick Hobsch (27 Treffer in der regulären Saison) bleibt dem Meister der Regionalliga Bayern eine Spielklasse höher ebenso erhalten Dennis Waidner, der zuletzt im defensiven Mittelfeld starke Partien abgeliefert hatte. Sowohl beim 28 Jahre alten Angreifer als auch beim zweikampfstarken 22-Jährigen haben sich die zum Saisonende auslaufenden Verträge mit dem Aufstieg automatisch verlängert. Auf der Gegenseite stehen auch die Zeichen beim einen oder anderen Stammspieler mit auslaufendem Vertrag eher auf Abschied. Zu dieser Kategorie könnte zum einen Offensivkraft Niclas Anspach (22) gehören, der mit Ausnahme einer zwischenzeitlichen Leihe nach Rosenheim seit sieben Jahren das Hachinger Trikot trägt. Und auch bei dem auf der defensiven Außenbahn mit kontinuierlich guter Leistung spielenden Christoph Ehlich (24) läuft der Vertrag aus. Dem seit der B-Jugend in Haching spielenden Ehlich dürften ebenso wie Anspach attraktive Angebote anderer Vereine vorliegen.

Während bei der Verlängerung von Ex-Drittliga-Toptorjäger Stephan Hain noch alles offen zu sein scheint, dürfte sich auf Seiten der sportlichen Verantwortung auch bald eine neue Lösung auftun. Neben dem Wechsel von Co-Trainer Thomas Kasparetti ins Amt des Nachwuchsleistungszentrums-Leiters sind die beiden Kapitäne Josef Welzmüller und Markus Schwabl trotz laufender Spielerverträge für die nächste Saison im Gespräch, sich fortan beim Drittliga-Aufsteiger auch zusätzlich um Belange abseits des Rasens zu kümmern. Eine endgültige Bestätigung dieser Personalien und eine genaue Aufgabenbeschreibung der Ämter der beiden Routiniers steht allerdings noch aus.

Nach dem Spiel wurde im Biergarten am Sportpark gefeiert. Sandro Wagner nahm sich dabei viel Zeit für die Fans. © Robert Gasser

Definitiv seit Wochen bereits fest steht der Abgang von Cheftrainer Sandro Wagner, der von Marc Unterberger beerbt wird. Am Sonntag äußerte sich der ehemalige Stürmer des FC Bayern noch einmal zu seiner näheren Zukunft. Nach den anstrengenden zwei Jahren in Unterhaching will der 35-Jährige erst einmal eine Pause einlegen und auch nicht – wie zuletzt kolportiert wurde – zum österreichischen Zweitligisten FC Liefering wechseln. „Ich brauche jetzt Urlaub und Ruhe. Das war alles zu viel, auch das mit mit dem Fernsehen. Ich bin durch und mache jetzt erst mal weniger“, so Wagner. (rmf)