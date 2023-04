SpVgg Unterhaching: Osterspaziergang in Pipinsried

Nach Sperre wieder im Kader: Torjäger Patrick Hobsch (blau) greift wieder für Haching an. © Sven Leifer

Recht entspannt konnte der Tabellenführer SpVgg Unterhaching die Nachholspiele der Regionalliga an Gründonnerstag verfolgen. Die Würzburger Kickers siegten mit 1:0 in Ansbach und verkürzten den Rückstand gegenüber dem Spitzenreiter auf sieben Punkte. Von größerem Interesse für die Fußballer von Sandro Wagner war da schon die 1:4-Pleite des FC Pipinsried bei Viktoria Aschaffenburg. Schließlich müssen die Hachinger am Ostermontag (17 Uhr) das Auswärtsspiel bei dem legendären „Kult-Dorf-Klub“ aus dem Landkreis Dachau bestreiten.

Unterhaching – In der Vorrunde gewannen die Hachinger das Heimspiel mit 2:0 gegen den FC Pipinsried, der inzwischen einen sportlichen Tiefflug erlebte. Auch nach vielen personellen Rochaden geht bei dem sympathischen Verein inzwischen das Abstiegsgespenst um, es droht der Sturz in die Bayernliga.

Unbeeindruckt von den Turbulenzen beim Kontrahenten, reisen die Hachinger am Montag als klarer Favorit in die Gemeinde Altomünster. „Wir haben aus der letzten Englischen Woche sieben Punkte geholt und wollen natürlich wieder eine positive Serie starten“, hofft Trainer Sandro Wagner, der weiter voll des Lobes über die Leistungen seiner Akteure ist: „Trotz aller Widerstände geben sie immer alles, der Zusammenhalt ist unsere große Stärke“.

In Pipinsried kann der Coach wieder auf den zuletzt gesperrten Torjäger Patrick Hobsch zurückgreifen. Endgültig verzichten müssen die Hachinger auf Dominik Stahl, der nach langer Verletzungspause seine sportliche Karriere beendet und sich neuen beruflichen Herausforderungen widmet.

Weitere berufliche Aufstiegschancen dies ist auch das Stichwort von Trainer Wagner, der alle nötigen Lizenzen erwerben will, um dann noch höherklassig arbeiten zu können. Aber erst einmal wünscht sich der Ex-Nationalspieler die Meisterschaft in der vierten Liga und dann mögliche Aufstiegsspiele gegen den Meister der Regionalliga Nordost. Dort haben aktuell Energie Cottbus und Rot-Weiß Erfurt die besten Titelchancen.

Inwieweit es zu diesem Finale furioso kommt, steht auch an Ostern noch in den Sternen. Präsident Manfred Schwabl steht vor einem Berg von Arbeit: So laufen Gespräche mit dem DFB wegen der Lizenzierung, außerdem Verhandlungen mit der Gemeinde über die weitere Nutzung des Sportparkes. „Wir wollen nichts dramatisieren und die Dinge realistisch angehen“, lautet die Devise des Hachinger Bosses, der weiterhin das soziale Engagement der Spielvereinigung in den Vordergrund stellen möchte: So findet am 20. Mai, im Rahmen des Heimspieles gegen den TSV Rain am Lech, ein großer Inklusionstag statt. Organisiert wird die Veranstaltung von der engagierten Gruppe „Euer Haching schaut hin“. (KLAUS KIRSCHNER)