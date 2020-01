Perfekte Bedingungenim spanischen Cadiz

Voller Freude ins Trainingslager im warmen Andalusien. Der zuletzt verletzte Luca Marseiler wird in Cadiz an seinem Comeback arbeiten.

Fußball

von Robert Gasser

ie SpVgg Unterhaching ist im Trainingslager in Cadiz angekommen. Eine Woche wird unter andalusischer Sonne trainiert.

Unterhaching–Die SpVgg Unterhaching ist gut im Trainingslager in Cadiz angekommen, meldete gestern Nachmittag Pressesprecher Florian Fussek. Um kurz nach 12.00 Uhr landete die Lufthansa-Maschine in Sevilla. Sieben intensive Tage stehen für die Mannschaft von Trainer Claus Schromm im Süden von Spanien auf dem Programm. Zudem wird es zwei Testspiele geben. Am Dienstag heißt der Gegner Erzgebirge Aue, am Freitag geht es gegen den SV Sandhausen. Beide Spiele werden um 15 Uhr angepfiffen. „Wir freuen uns auf eine spannende Woche“, sagt Schromm.

Die äußeren Bedingungen in Cadiz sind hervorragend. Gestern hatte es bei Sonnenschein 17 Grad, so soll es die ganze Woche bleiben, meldet der Wetterbericht. Gegen Ende der Woche wird es veilleicht sogar noch etwas wärmer.