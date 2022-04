SpVgg Unterhaching präsentiert das nächste Talent

Haching feiert den 3:1-Sieg gegen 1860 Rosenheim – und Torschütze Leon Gabelunke sein tolles Debüt. © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching schlägt nach anfänglichen Schwierigkeiten das Tabellenschlusslicht TSV 1860 Rosenheim souverän mit 3:1 (1:1) und bleibt weiter in der Erfolgsspur.

Unterhaching – Es läuft bei der SpVgg Unterhaching. Gegen den Kooperationspartner TSV 1860 Rosenheim fuhren die ersatzgeschwächten Hachinger ihren dritten Sieg in Serie ein. Auch ein früher Rückstand konnte die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner in Rosenheim nicht stoppen, den fünften Erfolg aus den letzten sieben Begegnungen zu feiern.

Nachdem etliche Spieler coronabedingt oder aufgrund von Verletzungen nicht nach Rosenheim hatten mitreisen können, zog Wagner ein gemischtes Fazit zum Auftritt seiner Mannschaft mit zwei U17-Spielern in der Startelf. „Mit der Umstellung in der Mannschaft war ich zufrieden. Mit der ersten Halbzeit aber nicht“, sagte Wagner.

Die ersten Minuten hatten die Hachinger in der Tat verschlafen. Rosenheims Christoph Fenninger nutzte einen Freistoß per Kopf zur frühen 1:0-Führung der Heimelf (3.). Von diesem Gegentreffer unbeeindruckt, drehten die Hachinger dann auf. Vor allem der 17-jährige Debütant Leo Gabelunke ließ sein Können aufblitzen. Der Hachinger Youngster, der erst einen Tag zuvor an seinem Geburtstag das Spielrecht für das Regionalliga-Team erlangt hatte, scheiterte zunächst noch an Rosenheims Torwart Joey Brenner (17.). Kurze Zeit später stach das Talent dann zu und traf aus der Distanz zum 1:1 (23.).

Bis zur Halbzeit sprang für die Gäste mit Ausnahme eines Pfostentreffers von Leonhard Grob (44.) allerdings keine weitere gute Torchance mehr heraus.

Dies änderte sich allerdings im zweiten Durchgang. Da nahmen die Hachinger dann das Heft in die Hand. Nachdem Patrick Hobsch im gegnerischen Strafraum gefoult worden war, verwandelte der Gefoulte selbst vom Elfmeterpunkt zum 2:1 (52.). Und nur zwei Minuten später legte Alexander Kaltner mit einem Kopfball zum 3:1 nach (54.).

Damit war das Partie entschieden. Während die Hausherren sich nicht mehr entscheidend in Szene setzen konnten, verpasste auf der Gegenseite Hachings Sebastian Burke die letzte Chance des Spiels zu einem weiteren Treffer (79.). „Wir waren deutlich griffiger in der zweiten Halbzeit, deswegen bin ich zufrieden“, zeigte sich dann auch Wagner nach dem Arbeitssieg gut gestimmt. Als aktueller Tabellenfünfter hat Wagners Team die Tuchfühlung auf Rang vier hergestellt.

Mit dem jüngsten Erfolgslauf nähert sich die SpVgg wieder ihrer besten Tabellenplatzierung in der laufenden Saison der Regionalliga Bayern an. Auf jene Position, auf der die Hachinger zuletzt nach dem achten Spieltag vor acht Monaten im August 2021 gestanden hatten – Rang fünf.

TSV 1860 Rosenheim – SpVgg Unterhaching 1:3 (1:1)

TSV 1860 Rosenheim: Brenner - Kießling, Zander, Richter, Fenninger, Sattelberger, Steinherr, Mensah, Bacher, Richter, Salkic, Demolli SpVgg Unterhaching: Scherger -Bucher (87. Girtler), Schwabl, Pisot, Turtschan - Porta (76. Burke), Grob, Zimmermann, Kaltner (87. Jamonts) -- Gabelunke (68. Mashigo), Hobsch Tore: 1:0 Fenninger (3.), 1:1 Gabelunke (23.), 1:2 Hobsch (52., FE), 1:3 Kaltner (53.) Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) Gelbe Karten: Mensah, Salkic / Porta, Pisot Zuschauer: 356