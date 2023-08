Haching-Boss Manni Schwabl: „Es müssen alle alles reinhauen“

Von: Robert Gasser

Gehen mit der SpVgg Unterhaching optimistisch in die Aufstiegssaison: Trainer Marc Unterberger (r.) sowie Spieler und Sportdirektor Markus Schwabl. © Robert Gasser

Die 3. Liga startet am heutigen Freitag in ihre 16. Saison. Namhafte Absteiger aus der 2. Liga und traditionsreiche Aufsteiger aus der Regionalliga, darunter die SpVgg Unterhaching, die am morgigen Samstag zum Start bei Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg ran muss (14 Uhr), versprechen eine spannende Spielzeit.

Unterhaching – Von der „stärksten 3. Liga aller Zeiten“ war noch nicht viel zu lesen. Während der 2. Bundesliga beinahe jährlich – und in dieser Saison mit Schalke, Hertha und dem HSV besonders – Superlative hinterhergerufen werden, kämpft die 3. Liga auch in ihrer 16. Spielzeit um mehr Aufmerksamkeit und öffentliche Präsenz. Die DFB-Verantwortlichen sehen die Entwicklung der 3. Liga positiv. „Die Zahlen haben gezeigt, dass wir uns auch gar nicht verstecken müssen. Die 3. Liga hat neben den sportlich attraktiven Vereinen auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, zum Beispiel die Fannähe. Wir sehen uns da weiter sehr, sehr gut gerüstet“, sagte Manuel Hartmann als DFB-Geschäftsführer Spielbetrieb. Ein neuer TV-Vertrag garantiert deutlich höhere Einnahmen. Freilich gibt es mit rund 1,5 Millionen Euro nur etwa ein Zehntel der Einnahmen, die die Zweitligaclubs erhalten Die Attraktivität steigt mit Vereinen wie Arminia Bielefeld oder Dynamo Dresden, deren Duell am Samstag (16.15 Uhr) live in der ARD gezeigt wird.

Die SpVgg Unterhaching muss sich da als Aufsteiger aus der Regionalliga erst einmal unter den Außenseitern einreihen. Der Vorfreude auf die neue Saison tut dies freilich keinen Abbruch. „Wir haben ein sehr ordentliches Gefühl. Ich bin sehr positiv“, sagt Markus Schwabl, der sowohl als Spieler als auch als Sportdirektor in die Saison geht. „Aber bei uns geht es ganz klar um den Klassenerhalt, um mehr nicht.“

Vom großen Ziel Klassenerhalt spricht auch Marc Unterberger, der als Trainer die Nachfolge von Aufstiegscoach Sandro Wagner angetreten hat. Er hat aber noch einen zusätzlichen Wunsch: „Wenn wir 16. werden und Spieler aus unserem Nachwuchsleistungszentrum auf dem Platz haben, sind wir super glücklich.“

Womit der Bogen gespannt ist zum oft genannten Hachinger Weg, von dem die SpVgg in den vergangenen Jahren allerdings doch ein ganzes Stück abgekommen ist. Mit Unterberger, der von der fußballerische Klasse der vielen jungen Unterhachinger Spieler, die er im Nachwuchsleistungszentrum selbst trainiert hat, vollauf überzeugt ist, hat die SpVgg nun einen Cheftrainer, der vermehrt auf junge Spieler setzen wird.

So wurde in der knapp sechswöchigen Vorbereitungszeit auch am Spielstil gefeilt. Die Mannschaft soll sich künftig noch mehr auf ihre spielerischen Möglichkeiten Besinnen. „Wir haben spielerisch so starke Spieler“, freut sich Unterberger. Wobei ihm auch klar ist, dass in der 3. Liga mit ihren körperbetonten Fußball ohne körperliche Robustheit nicht viel zu gewinnen sein wird.

Und was erwartet der Präsident von der neuen Saison? „Dass alle alles reinhauen“, sagt Manni Schwabl. Denn jetzt sind wir da, wo alle hinwollten. Alles reinhauen, damit wie in der 3. Liga bestehhen können und das heißt für uns, dass wir über dem Strich stehen.“ Also nicht abzusteigen. In der 3. Liga erwartet Manni Schwabl übrigens auch ein weitaus höheres Zuschauerinteresse. Er rechnet im Schnitt mit 5000 bis 6000 Fans. „Jetzt müssen alle mitziehen.“

Dynamo Dresden gehört mit seinen enthusiastischen Fans zu den großen Aufstiegsfavoriten. © Thomas Eisenhuth/dpa