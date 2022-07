Kommentar: Haching ist bereit für das Titelrennen

Von: Robert Gasser

Teilen

Die SpVgg Unterhaching peilt die Rückkehr in den Profifußball an. © IMAGO/Sven Leifer

Die Zeit der Vorbereitung ist vorbei, jetzt gilt es. Heute startet die SpVgg Unterhaching mit dem Auswärtsspiel beim TSV Buchbach in die neue Regionalliga-Saison.

Unterhaching - Und eines ist klar. Die SpVgg wird ganz oben mitspielen, sie muss oben mitspielen. Die Bedingungen im Unterhachinger Sportpark sind optimal. Es herrschen absolute Profi-Bedingungen. Mit Sandro Wagner hat Haching einen Trainer, der sich nach seiner Einstiegssaison als Trainer weiterentwickelt hat. Der frühere Top-Profi sagt selbst über sich, dass er ein viel besserer Trainer sei als vor einem Jahr.

Zudem hat sich die SpVgg in allen Mannschaftsteilen durchdacht verstärkt. Und zwar mit Spielern, die der Mannschaft in der Regionalliga weiterhelfen werden. Sie stoßen zu einer Mannschaft, die sich am Ende der abgelaufenen Saison gefunden hat. Die Voraussetzungen für eine gute Saison sind also glänzend. Nun liegt es an der Mannschaft. Aber eines ist klar: Der Kader ist so stark besetzt, dass Haching ganz oben mitspielen sollte. Die Hauptkonkurrenten werden wohl die Würzburger Kickers, der 1. FC Schweinfurt und der FC Bayern II sein.

Die Meisterschaft ist das Ziel. Sollte es erreicht werden, stünden der Rückkehr in die 3. Liga noch zwei Relegationsspiele im Weg. Dass der Meister nicht automatisch aufsteigt, ist ohnehin ein Unding. (Robert Gasser)