SpVgg Unterhaching: Adeyemi-Millionen lindern Enttäuschung über Niederlage in Fürth

Von: Robert M. Frank

Teilen

Florian Schmid und den anderen Hachingern fehlte in Fürth das Durchsetzungsvermögen. © Sven Leifer

Für die Verantwortlichen der SpVgg Unterhaching hatten die vergangenen Tage Höhen und Tiefen.

Unterhaching – Mit der 0:2 (0:1)-Niederlage in Fürth hatte es aus sportlicher Sicht einen Dämpfer nach zuletzt neun ungeschlagenen Spielen in Serie gesetzt. „Nach dem Spiel fühlt sich die Niederlage sehr bitter an. Wir haben uns viel mehr vorgenommen, was das Ergebnis betrifft“, meinte Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti.

Vor allem das Spiel nach vorne war diesmal beim Tabellenfünften der Regionalliga Bayern dürftig. Trotz phasenweiser Ballbesitz-Vorteilen sprangen gegen die abstiegsbedrohten Franken zu wenige Torchancen heraus. Eine Handvoll an guten Einschussmöglichkeiten über 90 Minuten hinweg reichten nicht einmal zu einem Treffer. Ein ungewöhnlicher Offensiv-Ausrutscher der Mannschaft, die in den neun Spielen zuvor immer mindestens ein Tor erzielt hatte.

In der Defensive hatten zudem beim frühen 0:1 (9.) durch einen Elfmeter sowie beim 0:2 per Freistoß (90.+3) zwei unnötige Fouls maßgeblich zur Entstehung der beiden Gegentreffer beigetragen. „Am Ende des Tages war es zu wenig“, lautete in diesem Zusammenhang das ernüchternde Fazit Kasparettis.

Aus finanzieller Sicht hingegen konnten sich die Hachinger über eine Nachricht ganz besonders freuen. Der Transfer von Karim Adeyemi zu Borussia Dortmund galt schon lange als reine Formsache. Jetzt ist er perfekt. Der Vize-Meister vermeldete am Dienstag, dass sich der 20-jährige Shootingstar der Borussia bis 2027 anschließen wird.

Laut Medienberichten zahlen die Schwarz-Gelben eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro an RB Salzburg. Einen Teil davon muss der österreichische Serienmeister allerdings an die SpVgg Unterhaching überweisen. Adeyemi wurde in der Jugendabteilung der Vorstädter ausgebildet und Haching sicherte sich beim Transfer 2018 eine Weiterbeteiligung an etwaigen Transfereinnahmen.

Und dieser Deal lohnt sich jetzt für Präsident Manni Schwabl. Die SpVgg erhält nun eine fixe Zahlung in Höhe von über sechs Millionen Euro mit der Option auf zwei erfolgsabhängige Tranchen in Höhe von jeweils ca. einer Million Euro. Und: Auch bei einem Weiterverkauf Adeyemis vom BVB an einen Dritten könnte der Klub partizipieren, wie der Verein mitteilte.

Schwabl deutete schon Mitte Oktober im Magazin Euro am Sonntag an, dass ein Adeyemi-Transfer Haching enorm helfen würde: „Genaue Zahlen werde ich natürlich nicht nennen, aber es wird schon eine Größenordnung sein, die Haching wirtschaftlich und strukturell völlig andere Möglichkeiten für die Zukunft eröffnet.“

Die SpVgg Unterhaching stieg in der vergangenen Saison aus der 3. Liga ab und verpasste in der aktuellen Saison den direkten Wiederaufstieg. Zwei Spiele vor Schluss steht die Mannschaft von Sandro Wagner auf dem fünften Tabellenplatz in der Regionalliga Bayern. Ursprünglich hatte Schwabl das Ziel ausgegeben, bis 2025 wieder in der 2. Bundesliga etabliert zu sein. Nach dem Abstieg soll nun der Aufstieg in die 3. Liga bis dahin gelingen. Gut möglich, dass die Adeyemi-Millionen am Ende dazu beitragen. (Robert M. Frank)