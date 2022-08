Greuther Fürth II gegen SpVgg Unterhaching LIVE: Springt die Wagner-Elf zurück auf Platz eins?

Von: Vinzent Fischer

Teilen

Will zurück in die Erfolgsspur: Die SpVgg Unterhaching um Trainer Sandro Wagner (links) und Christoph Ehlich. © IMAGO/Sven Leifer

In der Regionalliga Bayern ist die SpVgg Unterhaching bei Greuther Fürth II gefordert. Trainer Sandro Wagner fehlen dabei erfahrene Spieler. Der Live-Ticker.

7. Spieltag der Regionalliga Bayern : Die SpVgg Unterhaching ist zu Gast bei der SpVgg Greuther Fürth II .

der : Die ist zu Gast bei der . Das Team von Trainer Sandro Wagner will nach zwei sieglosen Spielen in Folge zurück in die Erfolgsspur: Schaffen die Vorstädter die Rückkehr an die Tabellenspitze ?

will nach zwei sieglosen Spielen in Folge zurück in die Erfolgsspur: Schaffen die Vorstädter die Rückkehr an die ? Das Hachinger Lazarett ist weiterhin groß, gegen Fürth fehlen unter anderem die erfahrenen Stützen Markus Schwabl, Dominik Stahl und Stephan Hain. Wir begleiten das Spiel im Live-Ticker.

Fürth/Unterhaching - Es war ein Fußballfest im Hachinger Sportpark. Die SpVgg und der FC Bayern II lieferten sich vor einer Top-Kulisse einen spannenden Fight, an deren Ende ein 1:1 an der Anzeigentafel stand. Damit konnten die Vorstädter wohl besser leben, erzielten sie schließlich spät den Ausgleichstreffer und wendeten so die zweite Niederlage in Folge ab.

SpVgg Unterhaching: Duell gegen Fürth II im Live-Ticker - Springt die Wagner-Elf auf Platz eins?

Gegen die SpVgg Greuther Fürth II will das Team von Trainer Sandro Wagner zurück in die Erfolgsspur. Nach der Niederlage der DJK Vilzing gegen die Würzburger Kickers winkt den Vorstädtern sogar der Sprung an die Tabellenspitze.

„Wir spielen am Samstag in Fürth wieder gegen eine zweite Mannschaft. Diese Teams sind dafür bekannt, technisch gut ausgebildete Spieler in ihren Reihen zu haben und darauf sind wir gut vorbereitet. Wir werden morgen wieder attackieren und wollen die drei Punkte mit nach Unterhaching nehmen“, ließ Co-Trainer Thomas Kasparetti vor dem Spiel vorlauten. Verzichten muss das Hachinger Trainerteam dabei erneut auf die langzeitverletzten Markus Schwabl, Dominik Stahl und Stephan Hain. Dazu fehlen Florian Roggermeier, Tizian Zimmermann und Ben Westermeier.

Reicht es für die Spielvereinigung dennoch für die Rückkehr an die Tabellenspitze? Oder stolpert das Wagner-Team erneut bei einer zweiten Mannschaft? Wir berichten ab 14.00 Uhr im Live-Ticker.