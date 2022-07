SpVgg Unterhaching startet in die Regionalliga: „Nur noch Leistung zählt“

Teilen

Die SpVgg Unterhaching startet mit Sandro Wagner in die Saison. © Hilpert/Archiv

Ex-Bayer Sandro Wagner freut sich auf die kommende Saison mit seiner verbesserten Mannschaft. In einer unberechenbaren Regionalliga Bayern wollen die Unterhachinger unbedingt oben mitspielen.

Unterhaching - Dafür „muss aber alles passen“, so der 34-jährige Münchner. Der Verein will in der Tabelle angreifen und gleichzeitig die Ausbildung junger Spieler weiter vorantreiben. „Nur noch Leistung zählt“, lässt der Trainer verlauten. Der Plan der SpVgg sei ein Aufstieg in die dritte Liga innerhalb der nächsten drei Jahre. Auch deshalb sei man auf dem Transfermarkt dieses Jahr auch längst nicht „all-in“ gegangen.

Die Konkurrenz ist groß - mit Mannschaften wie Türkgücü München, dem FC Bayern München II oder den Unterhachingern selbst seien mehrere Teams in der Liga, die dort eigentlich „nichts verloren haben“, so der ehemalige deutsche Nationalspieler.

Man freut sich dennoch auf ein schweres Auftaktspiel am Donnerstagabend auswärts beim TSV Buchbach (19 Uhr). „Mehr Regionalliga geht nicht“, als gegen diese seit Jahren vertretene Institution der Regionalliga Bayern, so Wagner. Der letzte Test ging zwar verloren, aber Haching hielt gegen Zweitligist Regensburg (1:2) lange gut mit. (Levin Hutmacher)