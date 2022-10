SpVgg Unterhaching jubelt über sechs Punkte – Stiefler schwer verletzt

Von: Robert M. Frank

Elfer verschossen, doch dann die Hachinger Führung besorgt: Stürmer Patrick Hobsch (r.). © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching hat mit einem 3:0 (1:0) bei Türkgücü München den zweiten Sieg in Serie innerhalb vier Tagen einfahren.

Unterhaching – Vor 943 Zuschauern im Grünwalder stadion konnten die Hachinger nach dem 3:1-Erfolg am Freitagabend gegen die SpVgg Ansbach einen weiteren Sieg nachlegen. Den Erfolg mussten die Hachinger allerdings teuer bezahlten. Die ohnehin schon von vielen Verletzungen geplagte Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner verlor bei der Partie in München Mittelfeldspieler Manuel Stiefler, der vorzeitig mit einer schweren Verletzung ausgewechselt werden musste.

In der ersten Halbzeit begannen die Hachinger gut, Torjäger Mathias Fetsch setzte einen Kopfball knapp rechts neben das Tor (12.). Beim nächsten Anlauf traf Niclas Anspach im Strafraum den Ball nach einer Flanke von rechts nicht richtig und blieb erfolglos (19.). Auch ein Drehschuss von Simon Skarlatidis hielt Münchens Schlussmann Johann Hipper (25.) fest. Die größte Chance zur Führung vergab dann Hachings Angreifer Patrick Hobsch kläglich. Nachdem Boipelo Mashigo zuvor bei einem Vorstoß in den gegnerischen Strafraum von Hipper gelegt worden war, trat der Torjäger beim folgenden Elfmeter viel zu lässig.

Hobsch chippte den Ball genau in die Mitte des Tore und in die Arme des stehen gebliebenen Hipper (28.). Nachdem auf der Gegenseite für die nur sporadisch gefährlich werdende Heimelf Christoph Rech bei der einzig nennenswerten Türkgücü-Chance per Fernschuss am Hachinger Torwart René Vollath gescheitert war (43.), konnte auf der Gegenseite Hobsch seinen Blackout beim Strafstoß wieder gutmachen. Eine Freistoßflanke von Skarlatidis köpfte Hobsch zu seinem achten Saisontreffer zum 1:0 ein (45.). Zu Beginn der zweiten Hälfte nutzen die Gäste dann gleich einen kapitalen Fehler in der Abwehr der Heimelf aus.

Skarlatidis zeigte sich bei der Balleroberung besonders gedankenschnell und zog aus 35 Metern sofort ab. Der Heber senkte sich über den herausgelaufenen Hipper ins Tor zum 2:0 (49.). Und wenige Minuten später nutze Haching abermals einen schnellen Vorstoß zum vorentscheidenden Treffer. Eine Vorlage vom rechten Flügel von Fetsch drückte im Zentrum Hobsch zum 3:0 über die Torlinie (65.). In dem nun abflachenden Spiel kamen bis zum Spielende beide Mannschaften nicht mehr zum Torabschluss. Ein Schuss des Hachinger Leonard Grob sowie ein Pfostenschuss von Fetsch (87.) waren dabei die Ausnahme (75.). Negativer Höhepunkt bildete eine schwere Kopfverletzung von Hachings Mittelfeldspieler Stiefler nach einem Zusammenprall. Der Routinier wurde von Sanitätern vom Feld getragen (82.).

„Der Sieg ist auch in der Höhe verdient“, lautete das Fazit von Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti.

Türkgücü München – Haching 0:3 (0:1)

Türkgücü München: Hipper - Rech, Holz, K. Hingerl, Gashi (58. Takahara), S. Hingerl (75. Crnicki), Auburger (64. Kebe), Heigl, Berwein, Ja. Woudstra (85. Jo. Woudstra), Tosun (75. Shabani) SpVgg Unterhaching: Vollath - Waidner, Pisot, Zentrich, Ehlich - Mashigo (65. Krattenmacher), Anspach (69. Grob), Stiefler (82. Obermeier), Skarlatidis (73. Hausmann) - Hobsch (81. Schmid), Fetsch Tore: 0:1 Hobsch (45.), 0:2 Skarlatidis (49.), 0:3 Hobsch (65.) Bes. Vorkommnis: Hipper (Türkgücü) hält einen Foulelfmeter von Hobsch (28.) Schiedsrichter: Markus Huber (Wurmannsquick) Gelbe Karten: S. Hingerl, K. Hingerl, Shabani / Pisot, Anspach Zuschauer: 943