„Glücklich und erleichtert“ – SpVgg Unterhaching bleibt an Kickers dran

Kompakt im Zweikampf: Unterhachings Florian Schmid im Duell mit Luca Trslic von Eichstätt. © imago

Obgleich die SpVgg Unterhaching beim 3:0-Erfolg in Eichstätt eine der besten Saisonleistungen präsentierte und den zweiten Sieg in Folge ohne Gegentor feierte, ist an Tabellenführer Würzburger Kickers derzeit kein Vorbeikommen.

München – Das Spitzenduo gab sich keine Blöße. Der punktgleiche Drittliga-Absteiger schießt momentan alles kurz und klein, was sich ihm in den Weg stellt.

Sagenhafte 24 Tore gelangen den Unterfranken alleine in den letzten vier Partien, was einem Schnitt von sechs pro Spiel (!) entspricht. Diesen Schnitt hielten die Kickers auch am Samstag beim spektakulären 6:3-Heimsieg über den FC Augsburg II.

Mit Skepsis hatten die Hachinger der Partie in Eichstätt entgegengesehen. Letzte Saison kassierte die Wagner-Elf eine 1:4-Schlappe gegen den VfB und dann fehlten auch noch Manuel Stiefler (gesperrt), Maximilian Welzmüller (verletzt) und Maurice Krattenmacher (bei der U18-Nationalmannschaft). Wenige Minuten nach Spielbeginn musste zudem der erfahrene Sebastian Maier wegen einer Zerrung ausgewechselt werden.

Bis zur Pause konnten sich die Hachinger nicht entscheidend durchsetzen und vergaben einige Tormöglichkeiten. Dies änderte sich im zweiten Abschnitt, als das Team von Sandro Wagner das Kommando übernahm: Patrick Hobsch (51., FE), Simon Skarlatidis (63.) und Niclas Anspach (85.) machten den verdienten Auswärtssieg perfekt. „Ich bin glücklich und erleichtert, es ist schon etwas Besonderes, in Eichstätt zu gewinnen, das hat richtig Spaß gemacht heute“, urteilte Trainer Sandro Wagner. (kik/mh)