„Das war schon überragend“: SpVgg Unterhaching mit guten Erinnerungen an VfB Eichstätt

Von: Robert Gasser

Wohin führt der Weg der SpVgg Unterhaching? Das weiß auch Cheftrainer Sandro Wagner nicht. © Sven Leifer

Mit der Partie der SpVgg Unterhaching gegen den VfB Eichstätt wird heute Abend der 26. Spieltag der Regionalliga Bayern eröffnet.

Unterhaching - Für die Gäste ist es das erste Pflichtspiel nach der Winterpause. Die Hachinger sind schon vergangene Woche gestartet und haben knapp mit 1:2 beim Tabellenführer Bayreuth verloren. Anpfiff im Sportpark ist um 19 Uhr.

Gute Kritiken erhalten, aber nichts mir nach Hause genommen – Das war die Hachinger Quintessenz nach dem Trip zum souveränen Tabellenführer Bayreuth. Jetzt sollen die ersten Punkte 2022 her. Co-Trainer Thomas Kasparetti sagt: „Wir verbinden mit Eichstätt definitiv gute Erinnerungen, gerade weil das Hinspiel beim VfB sehr emotional war (es endete mit einem 2:1-Sieg für Haching; die Red.). Die Stimmung war sehr gut und dann in der Nachspielzeit den Siegtreffer zu erzielen, das war schon überragend. Jetzt spielen wir allerdings neue 90 Minuten und da wollen wir alles rausholen! Die Jungs freuen sich wahnsinnig, wieder im eigenen Stadion und vor unseren Fans aufzulaufen. Wir wollen uns morgen für die harte Vorbereitung belohnen und gehen hochmotiviert und selbstbewusst in die Partie, unterschätzen Eichstätt aber keinesfalls. Die Vorfreude auf das Spiel ist bei allen einfach riesig.“

Die Personallage bei der SpVgg Unterhaching sieht so aus: Es fehlen einige angeschlagene, kranke oder in der Reha befindliche Akteure. Und zwar müssen, Niclas Anspach, Felix Göttlicher, Sandro Porta, Dominik Stahl und Jose Vunguidica passen. Josef Welzmüller und Kevin Darmstädter haben gestern von der medizinischen Abteilung grünes Licht bekommen und gehören zum Kader.

Dagegen werden Spieler, die noch für die A-Junioren spielberechtigt sind, nicht dabei sein und am morgigen Samstag (11 Uhr) im Auswärtsspiel bei der U19 in der Bundesliga gegen den FC Bayern spielen“ (Robert Gasser)