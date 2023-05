SpVgg Unterhaching schweigt weiter zur Relegationsfrage – hängt‘s an Adeyemi und dem BVB-Titel?

Von: Jörg Bullinger

Die Klubführung schweig bisher. Bekommt Sandro Wagner (r.) mit seiner Mannschaft noch die zwei Bonusspiele in der Relegation? © IMAGO/Frank Scheuring

Spielt die SpVgg Unterhaching die Relegation zur 3. Liga oder nicht? Die Frage wurde am Freitagabend nach dem Spiel in Schweinfurt nicht beantwortet.

München/Unterhaching – Die 1:2-Niederlage der Hachinger am Freitagabend im bedeutungslosen Spiel gegen den 1. FC Schweinfurt wird nicht mehr als ein Eintrag in die Statistik der Regionalliga-Saison 2022/23 bleiben. Die Gäste haben die Meisterschaft längst gefeiert und bereiten sich dem Vernehmen nach auf die Relegation vor.

„Sowas müssen sie immer meine Chefs fragen. Da sie heute nicht da sind, kann ich die Frage nur mitnehmen und zuhause nochmal stellen.“

Ob die Mannschaft aus der Münchner Vorstadt tatsächlich dann am 7. Juni bei Energie Cottbus zum Hinspiel um den Drittliga-Aufstieg antreten wird, blieb aber auch am Freitagabend offen. „Ich bin ja nur Fußballtrainer, einfacher angestellter Mitarbeiter“, sinnierte Trainer Sandro Wagner auf der Pressekonferenz und passte den Ball elegant in Richtung Präsidium weiter: „Sowas müssen sie immer meine Chefs fragen. Da sie heute nicht da sind, kann ich die Frage nur mitnehmen und zuhause nochmal stellen.“

Die anwesenden Journalisten quittierten die süffisante Aussage mit lautem Lachen, manche applaudierten sogar. „Wir werden zu gegebener Zeit mitteilen, ob wir die Hürde nehmen können“, sagte Präsident Manni Schwabl vergangene Woche in der ARD. Eine Anfrage von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern am Samstagmittag, wann die Vorstädter die Katze aus dem Sack lassen wollen, blieb bislang unbeantwortet.

Spielt die SpVgg Unterhaching in der Relegation: Hängt es an Karim Adeyemi und Borussia Dortmund?

Ob und wie die kommende Spielzeit in der 3. Liga gegebenenfalls finanziert werden kann, dürften die Verantwortlichen in Unterhaching in den vergangenen Wochen aus allen Richtungen erörtert und beleuchtet haben. Oder gibt es einen Faktor, den der Klub nicht selbst in der eigenen Hand hat? Denkbar wäre vielleicht, dass Karim Adeyemi und Borussia Dortmund eine Rolle spielen.

Schwabl ist für sein Verhandlungsgeschickt bekannt. Gut möglich also, dass der Ex-Profi für die Spielvereinigung einen Bonus ausgehandelt hat, falls sich die Schwarz-Gelben am Samstag zum Meister in der 1. Bundesliga krönen. Reißt die Mannschaft von Edin Terzic gegen 17.30 Uhr im Signal-Idnua-Park die Schale hoch, könnte somit auch in Unteraching Jubel ausbrechen. Der 21-Jährige wäre damit fünf Jahre nach seinem Abgang aus der Vorstadt zum wiederholten Male „Retter“ der Hachinger Ziele. (Jörg Bullinger)