SpVgg Unterhaching: Winterpause im Sportpark nach Spielabsage gegen Wacker Burghausen

Von: Robert Gasser

Die Tore im Sportpark sind schon im Winterschlaf, und jetzt hat auch die SpVgg Unterhaching Winterpause. © Robert Gasser

In Unterhaching pfiffen es schon seit langem die Spatzen von den Dächern, doch seit gestern ist es klar: Das für Samstag angesetzte Regionalliga-Heimspiel der SpVgg Unterhaching gegen Wacker Burghausen wurde abgesagt, schließlich weilt Hachings Cheftrainer Sandro Wagner als TV-Experte bei der Weltmeisterschaft in Katar.

Unterhaching – Der offizielle Grund für die Absage, die laut Hachings-Vizepräsident Peter Wagstyl in Absprache sowohl mit dem Bayerischen Fußballverband (BFV) als auch mit Wacker Burghausen erfolgte, ist freilich ein ganz anderer: die Sperrung des Unterhachinger Sportparks durch die SpVgg. Ein möglicher Nachholtermin im nächsten Jahr steht noch nicht offiziell fest. Es ist aber aus dem Umfeld des Vereins, der immer mehr durch seine Geheimniskrämerei auffällt, zu hören, dass das Spiel am Dienstag, 28. März, nachgeholt werden könnte.

Somit befindet sich die SpVgg Unterhaching also ab sofort in der Winterpause. Grund genug, ein wenig auf den bisherigen Saisonverlauf zurückzublicken. Und der ist durchaus als positiv zu bewerten. Haching führt die Tabelle an, im Frühjahr wird es aller Voraussicht nach auf einen Zweikampf zwischen der SpVgg und den Würzburger Kickers hinauslaufen. „Wir sind mit dem bisherigen Saisonverlauf als Tabellenführer natürlich schon zufrieden“, sagt Wagstyl, verweist aber auch auf einige Punkte, „die wir liegengelassen haben“.

Das Ziel sei die Meisterschaft, „es müssen aber alle Spiele erst noch gespielt werden“, betont Wagstyl. Sollten sich die Hachinger im Frühjahr tatsächlich zum Bayerischen Regionalliga-Meister küren lassen, würden sie zwei Relegationsspiele um den Aufstieg in die 3. Liga bestreiten. Und da würde dann allein die Tagesform entscheiden. Wagstyl nennt sie die „unsägliche Relegation“.