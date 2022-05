SpVgg Unterhaching: Saisonabschluss und Volksfeststimmung

Von: Robert M. Frank

Teilen

Gute Laune zum Saisonende: Haching-Boss Manfred Schwabl. © Robert B rouczek

Finale und Familienfest: Der Saisonabschluss gegen den TSV 1869 Rain/Lech soll im Rahmen eines Familienfestes im Unterhachinger Sportpark zelebriert werden.

Unterhaching – An diesem Samstag (14 Uhr) ist der letzte Spieltag der Regionalliga-Bayern und für das Heimspiel gegen den TSV 1896 Rain/Lech hat sich die SpVgg Unterhaching etwas Besonderes einfallen lassen. Die Hachinger veranstalten rund um den Heimspieltag einen großes Familientag im Unterhachinger Sportpark. Nicht nur auf dem Rasen gibt es für die Zuschauer diesmal etwas zu sehen, sondern auch abseits des Platzes können die Zuschauer diesmal beim Regionalligisten etwas erleben. Von Hüpfburgen, Kinderkarussell bis hin zu einem Fußball-Challenge-Parkour mit Fußball-Dart und Lebendkicker, Dosenwerfen und Hau den Lukas ist für den Fan alles geboten. Diese aufgebauten Attraktionen können am Samstag ab 9 Uhr alle Zuschauer kostenlos nutzen. Und im Biergarten des Hachinger Wirtshauses gibt es aus kulinarischer Sicht mit Ochsen am Spieß, Steckerlfisch, frisch gezapftem Bier ebenfalls eine spezielle Veranstaltung bei „Volksfest-Feeling“, wie der Verein mitteilt. „Wir möchten unser Augenmerk im Sportpark zukünftig wieder mehr auf die Bedürfnisse von Familien und deren Kinder ausrichten. So ein Fest ist der ideale Startschuss dafür und wir sind froh, dass dies nun wieder in diesem Ausmaß möglich ist. Ich freue mich sehr auf jedes glückliche Gesicht, das ich an diesem Tag im Stadion und am Gelände begrüßen darf“, blickt Hachings Präsident Manfred Schwabl mit Vorfreude voraus. Und Freikarten für das um 14 Uhr beginnende Spiel im Stadion können die Teilnehmer auch ergattern.

Dann müssen sich die Regionalliga-Spieler von SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner beweisen. Wagner ist vom Familientag-Fieber infiziert. „Wir alle freuen uns, wenn ihr gemeinsam mit uns einen schönen Tag verbringt“, spricht Wagner in einer Videobotschaft.

Für Familien ist am Samstag im Hachinger Sportpark einiges geboten. © SpVgg

Ob es auch aus sportlicher Sicht ein froher Tag für Wagner wird, hängt von der Mannschaftsleistung des Tabellenfünften der Regionalliga Bayern ab. Nach zuvor neun ungeschlagenen Spielen in Serie haben sich die Hachinger unter der Woche beim 0:2 in Fürth nicht in Bestform präsentieren können. Aus personeller Hinsicht muss Wagner zwar weiterhin auf die Langzeitverletzten Niclas Anspach, José Vunguidica, Josef Welzmüller (alle Reha-Training) sowie auf Stephan Hain (Kreuzband-OP), Dominik Stahl (Reha-Training) und Markus Schwabl verzichten. Der zuletzt in Fürth geschonte Mittelfeldspieler Christoph Ehlich ist wieder mit an Bord. „Es wird ein richtiger Spaß und wir haben zum Abschluss hoffentlich ein tolles und positives Fußballspiel gegen den TSV Rain“, so Wagner

SpVgg Unterhaching: Scherger - B. Bauer, Pisot, Zentrich, Lamby - Mashigo, Grob, Stiefler, Skarlatidis - Schmid, Hobsch