Hasenhüttl vor Wiedersehen mit Haching – Ex-Coach Wagner winkt DFB-Beförderung

Von: Tim Hempfling

Ex-Haching-Coach Sandro Wagner (li.) steht vor einer Beförderung beim DFB. Patrick Hasenhüttl (re.) wechselt zum Ligakonkurrenten Halle. © IMAGO Eibner / foto2press

Der ehemalige Hachinger Patrick Hasenhüttl wechselt zum Drittligakonkurrenten aus Halle. Aufstiegscoach Wagner winkt ein Aufstieg beim DFB.

Unterhaching - Viel los bei der SpVgg Unterhaching. Nach dem gelungenen Drittligaauftakt beim SSV Jahn Regensburg standen zwei weitere Wettbewerbe an. Im DFB-Pokal sorgte die Unterberger-Elf für eine Sensation und kegelte Bundesligist Augsburg raus. Im Toto-Pokal gab es einen standesgemäßen 4:1-Erfolg gegen den Bezirksligisten FC Schwabing. Am Samstagnachmittag (14.00 Uhr) steht dann der zweite Spieltag bevor - Gegner ist der SSV Ulm.

Ex-Hachinger Patrick Hasenhüttl: Wechsel zum HFC - Wiedersehen im Dezember

Doch auch ehemalige Spieler und Akteure der SpVgg machen auf sich aufmerksam. So gab der Hallescher FC am Donnerstag die Verpflichtung von Patrick Hasenhüttl bekannt. Der Mittelstürmer kommt vom österreichischen Erstligisten Austria Klagenfurt, in der letzten Saison war der Stürmer an den VfB Oldenburg ausgeliehen.

„Wir haben seit längerem nach einer großgewachsenen, kopfballstarken zentralen Spitze gesucht, die unser Spiel variabler gestaltet und uns in verschiedenen Spielsituationen mehr Möglichkeiten bietet. Mit Patrick haben wir genau diese Eigenschaften gefunden“, wird Thomas Sobotzik, Sportdirektor des HFC, auf der vereinsinternen Homepage zitiert.

Von 2020 bis 2022 kam der Sohn von Ralph Hasenhüttl auf 23 Einsätze (fünf Tore, drei Assists) für die SpVgg. Am 17. Spieltag der 3. Liga könnte es zum Wiedersehen kommen, wenn Halle im Sportpark in Unterhaching zu Gast ist.

Sandro Wagner: Kaum beim DFB winkt eine Beförderung

Und auch vom Aufstiegstrainer Sandro Wagner gibt es Neuigkeiten. Wie bereits bekannt, ist der Ex-Stürmer des FC Bayern mittlerweile beim DFB als Co-Trainer der U20-Nationalmannschaft im Trainerteam von Hannes Wolf tätig. Da Weltmeister Sami Khedira nicht Sportdirektor des DFB wird, plant der Verband anders – und da kommt Wagners neue Rolle zum Vorschein.

Laut Frankfurter Rundschau will der DFB nun die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen. Hannes Wolf soll dabei Technischer Direktor werden und ein sogenanntes „Kompetenzteam“ leiten. Ex-Profi Hanno Balitsch und Sandro Wagner sind Teil davon. Einen 1:1-Nachfolger für den Sport-Geschäftsführer Oliver Bierhoff, der 2022 nach der WM in Katar entlassen wurde, soll es demnach nicht geben. Die Abendzeitung berichtet, dass die ehemalige Weltfußballerin und Europameisterin Nadine Keßler DFB-Geschäftsführerin wird. (Tim Hempfling)